Kutxi Romero: "Si la nueva normalidad es esa que no cuenten conmigo para tocar en directo"

Yo no toco nunca más. Si esto se queda así para siempre yo ya he acabado mi carrera en directo. Me niego. No voy a justificar por qué y por qué no, yo me niego. Si la nueva normalidad es esa que no cuenten conmigo para tocar en directo. Sólo me volveré a subir a un escenario con Marea en el momento en que nos podamos chupar los sudores sin temor a una muerte inminente. Si ha venido para quedarse yo me voy.

Acabamos la gira de Marea en diciembre así que no teníamos planes de girar este año. Sigo tocando. Ahora actúo tres días seguidos en Madrid y lo estoy haciendo porque creo que es necesario. No soy Manu Chao, Sting o Bono de U2, que tienen la capacidad de abrazar las causas nobles del mundo entero. A mí no me da para tanto. Lo que sí puedo hacer es, hasta donde abarcan mis brazos y mis cortas entendederas, intentar ayudar a mi entorno.

Se me antoja un poco frívolo con la que está cayendo. Este año me lo he gastado en sobrevivir. No ha sido un año muy creativo. Necesito alegría y pulso de vida constante para poder hacer cosas. Cuando la vida se va entre los dedos yo no puedo estar pensando en cancioncitas, ni en poemitas, ni en libritos ni en la puta que lo parió. Necesito estar todo lo equilibrado que puede estar un ser humano. Cuando se le queda a toda la humanidad los ojos como a las vacas cuando miran al tren, me parece un acto bastante frívolo. A algunos les salvará o les habrá servido. A mí no.

- Has comentado en la presentación de libro que los Marea nunca os habéis drogado. No sé si eso rompe con el estereotipo del rock duro español.

- Marea lleva casi 20 años en los escenarios y es el último gran grupo de rock de España, no hay nadie al que dejarle el testigo.

¿Cuál es el motivo? No lo sabemos. No se ha vuelto a dar un relevo de rock urbano propiamente dicho como yo lo entiendo. Porque me dice alguien “eso es rock urbano también” y yo digo “no, no, eso es rock de urbanización”.

- Bueno está también el pop-rock.

También es una contradicción en sí mismo.

- Dijiste en una entrevista que “el indie son pijos haciendo cucamonas”.

Exacto. Es bastante gráfico. El indie son pijos haciendo cucamonas. Que le llamen a eso talento, canciones, o no sé qué, yo me parto el ojete. Está guay que no lo llamen rock, que lo llamen indie. Los eufemismos me parecen guays. Que lo llamen como quieran pero eso es otra cosa.

Es como la Movida Madrileña. Mientras nosotros teníamos el verdadero talento en el norte, a Barricada, Eskorbuto, Cikatriz a MCD a todos los grandes, a La Polla, en Madrid había cuatro pijazos haciendo unas mierdas como la manga de un abrigo, llevándose toda la atención pública cuando lo importante era lo que se estaba haciendo en el norte. De la Movida Madrileña me parto el ojete doscientas veces diarias. ¿Eso qué es? Está bien, era el afán de libertad después de la dictadura pero en talento no se tradujo.

- Me dijo algo parecido Chimo Bayo sobre la Movida Madrileña y La Ruta del Bakalao en Valencia.

La Movida Madrileña para ti toda.

- Como poeta, como cantante, como escritor, ¿te autocensuras?

Nunca lo he hecho pero porque no soy un tío controvertido escribiendo. No soy muy bueno haciendo crítica política y social en mis canciones. Nunca he sido muy hábil para ello y para hacer las cosas mal prefiero no hacerlas. Hay gente que las hace muy bien. Tengo otra forma de contar las cosas. No hace falta que me censure porque no hay nada que censurar. No soy nada polémico.

- Cada fin de año se comparte lo más escuchado en plataformas como Spotify y la gente lo suele compartir. ¿Qué saldría en tu ranking?

Llevo escuchando lo mismo desde hace 25 años. Mis Extremoduro, Motorhead, Barricada, Los Suaves, Camarón de la Isla. Lo de siempre.

- Ahora que mencionas a Camarón, como amante del flamenco, ¿qué te parece Rosalía?

Nunca he escuchado nada. Igual la he escuchado pero sabiendo que es Rosalía no. Todo el mundo habla de ella pero no puedo tener una opinión porque no sé quién es. Físicamente la he visto en la tele, en algún premio, pero no la he visto cantando. Fíjate en qué mundo vivo. Todo el mundo me habla de Rosalía, el frutero y el otro, pero yo no sé quién es.

- Eres la banda sonora de los mejores momentos de mucha gente pero también de los peores.

Soy consciente porque soy mucho mejor seguidor que músico. Soy mejor rockero, propiamente dicho, que intérprete. Soy mejor lector que escritor. Mi vida la conforman artistas y sé la responsabilidad que eso implica y estoy agradecido. Es un tópico pero es la puta verdad. Me lo dice la gente “en aquel momento me salvó la vida tal canción” pues no ha sido en vano mi paso por el mundo, estaba justificado de alguna manera.