La carta que una erasmus le dejó en el portal ha emocionado ya a miles de personas

Las notas y cartas de los vecinos en los portales suelen ser, el 99% de las veces, para criticar o afear comportamientos ruidosos o poco decorosos. Pero esta vez es por todo lo contrario.

Una usuaria de Twitter ha compartido una bonita carta que ha recibido de parte de una vecina del bloque contiguo. En una especie de papiro y en un estilo casi medieval, una joven llamada Elisabeth ha compartido con ella una emotiva historia que ha llegado a miles de personas en Twitter.

Como explica en el tuit, la misiva iba dirigida a alguna de sus dos hijas, ambas con dotes para tocar el piano.

“Hace unos meses recibí esta nota en la portería de mi casa. La había dejado una vecina del edificio contiguo. No sé a cuál de mis hijas se refería, las dos tocan el piano, pero da igual. Nunca llegué a saber quién fue y nunca volveré a recibir una nota tan preciosa”, ha relatado.

Con una espectacular caligrafía, Elisabeth ha contado lo mucho que le alegraba escuchar las melodías al piano que salían de la casa.

“Tú no me conoces pero yo creo conocerte un poco a ti porque a veces te oigo tocar. Con esta pequeña carta quería agradecerte, muchísimo, porque me has hecho muy feliz”, ha señalado.

La joven ha relatado que ha estado en España cinco meses de Erasmus y “cada vez que oía el piano me sentía en casa, sobre todo cuando reconocía algunas piezas que mi hermanita toca siempre”. Y se ha despedido con un: “Así que, gracias, y siempre tocando”.

Para finalizar, Elisabeth le ha dejado una pequeña partitura con la canción Ballade Pour Adeline “para que me conozcas un poquito tú también”.