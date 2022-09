La “cultura de la repetición”, a examen: repetir curso no beneficia al alumno ni al sistema

España, en el top (para mal) de repeticiones

Este último aspecto captó la atención de Save the Children , que en un informe publicado esta semana analiza con datos qué suponen las repeticiones de curso, para qué sirven y cómo se utilizan en España. El título del estudio – Repetir no es aprender – es lo bastante elocuente. El debate existe desde hace años, así como el convencimiento, por parte de los organismos internacionales, de que los países deben tender hacia una menor tasa de repetición escolar.

España no queda en buen lugar con los datos que pone sobre la mesa Save the Children. A la edad de 15 años, casi un tercio del alumnado ha repetido curso en España, siendo el país con mayor tasa de la Unión Europea y la OCDE. Los expertos lo achacan a un factor “cultural”, a la “creencia” extendida en la sociedad y en la comunidad educativa de que repetir “funciona”, señalan desde la organización.

Una nociva “cultura de la repetición”

“Rompes su red social, rompes la estructura de edad, rompes la motivación, y mientras tanto no vas a la esencia de por qué ese niño está repitiendo”, plantea el psicólogo. “En unos menores será porque no llegan desde el punto de vista cognitivo, pero también puede ser por una cuestión emocional, motivacional, relacional, o por problemas que pueda tener su familia o su entorno”, ilustra Fouce. “Si no se hace un diagnóstico individualizado, no se determina bien el problema, y se hace una intervención grosso modo”, lamenta. Y “si no se pone remedio a la cuestión inicial, la repetición va a agravar esos problemas”, advierte el experto, que, sin embargo, reconoce sus dudas en este debate. “Mi pregunta es cuál es la alternativa a repetir”, reconoce.