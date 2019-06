La gran bronca en 'Supervivientes' que acaba con una decisión inédita: "Se tomarán medidas..."

Por lo que se ha podido saber, Colate ha pescado y ha dicho que ese pescado era para él y no lo iba a compartir con el resto de sus compañeros. “Me han agredido, me han amenazado, me han hablado mal y me han tirado al fuego. Se veía venir pero no se ha hecho nada. He venido a sobrevivir, es durísimo. No se puede tolerar”, ha dicho el superviviente del incidente.

“He visto un empujón al lado de las brasas y me he puesto en medio a separar”, ha dicho Albert.

Isabel Pantoja no ha compartido la versión de Colate: “A Dakota le molestó y está en su derecho. Juró por su hermano fallecido que no se iba a hacer el pescado. Colate se ha tropezado hacia atrás. Los dos han estado empujando a Dakota por proteger la comida”.