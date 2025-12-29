Muy pocos en España han dicho del nuevo disco de Rosalía lo que Alfredo Duro: más claro, imposible

El 2025 acaba y tocan los balances de fin de año. Los periodistas somos fans de la listas y toca hacer las clásicas de cuáles han sido las mejores películas, las mejores series y los mejores discos.

De esto último parece que el tertuliano de El Chiringuito de Josep Pedrerol y conocido melómano, Alfredo Duro, tiene claro que Lux, de Rosalía, no está entre sus trabajos favoritos del año.

"Y el peor disco NACIONAL del año es… ROSALÍA. Lux", ha empezado diciendo con el emoticono de un vómito.

Del disco ha dicho que es "infumable" y que está "plagado de armonías, ritmos y sonidos que ya están inventados y mucho mejor interpretados que en este": "No aguanta más de una escucha. Un disco que NO LE GUSTA A NADIE. Sólo válido para el postureo!!!".

A otros sí les gusta

A pesar de la crítica de Alfredo Duro, más fan de los Sex Pistols, a otros rostros conocidos sí les ha gustado Lux, el nuevo disco de Rosalía. Por ejemplo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo ha incluido entre lo mejor de su año, al igual que el expresidente de Estados Unidos Barack Obama.

El periódico británico The Guardian también ha colocado el disco de la artista catalana en el top del ranking de los 50 mejores álbumes de 2025, definiéndolo como una obra "monumental y maximalista".

"Dividido en cuatro movimientos distintos y cantado en 13 idiomas, Lux es una obra vertiginosa, adyacente a la música clásica, que explora la mística femenina, la trascendencia religiosa y la transformación corporal, a menudo a través del prisma de varias santas", dice el medio británico.

También fuera de España, el prestigioso semanario The New Yorker ha elegido a Lux entre su top 5 de los 15 mejores álbumes de 2025, concretamente ocupando el cuarto puesto, siendo además el único trabajo en español que forma parte del listado, por encima incluso de Debí tirar más fotos, de Bad Bunny.