Un experto en vivienda, rotundo sobre el "problema" de la ocupación en España: "Es algo residual"

La vivienda es el principal problema para los españoles, según la última encuesta del CIS. Lo es para un 30,4% de los ciudadanos, que señalan esta cuestión como un verdadero quebradero de cabeza. Pese a ello, la política no está aportando las soluciones que millones de personas demandan y el descontento sigue creciendo.

Así lo están señalando muchos expertos en esta materia. Según Javier Burón, licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y autor del libro El problema de la vivienda, estamos ante "una bomba de relojería". Por otro lado, cree que la problemática que entraña el complicado acceso a un hogar se solucionaría generando "viviendas asequibles" para dar lugar a una "infraestructura permanente al servicio del país".

Este experto, que ha visitado el podcast WATIF TV, conducido por el periodista Emilio Domènech, también se ha referido a la ocupación de vivienda en España. Para Javier Burón, hay un discurso interesado procedente de la extrema derecha para elevarlo a la categoría de problema. "Yo soy una persona seria, no hablo de cosas infinitesimales", ha dicho, aclarando que la ocupación es "algo residual".

"Hay episodios, pero estamos hablando de decenas de miles de casos en un país con 27 millones de viviendas. Bueno, no sé, que hagan las matemáticas", ha zanjado, asegurando que se trata "claramente" de "una campaña". Para este experto, por tanto, la ocupación de vivienda en nuestro país está muy lejos de ser un problema real como sí es el acceso a ella.

"El 'aznarismo' goza de muchísima salud"

Sobre este punto, Javier Burón ha intentado arrojar algo de luz, asegurando que los ciclos cambian. Preguntado sobre si hay que plantearnos "nuevos modelos de vivienda", el autor de El problema de la vivienda ha señalado que hay que hacer "muchos matices" porque "inmobiliariamente hablando Franco todavía cablea nuestros cerebros".

Asimismo, se ha referido a un expresidente del Gobierno para explicar la situación actual en materia de vivienda. "José María (Aznar) goza de muchísima salud. Esta idea de que si construimos mucho y hay mucha abundancia, bajará el precio y, por lo tanto, será más accesible... bueno, es empíricamente falsa".

Al hilo de esto, ha dado una explicación de por qué, en su opinión, este planteamiento no es correcto. "Ya sabemos que no siempre que se construye bajan los precios, que se puede construir y pueden subir, y que la clave no es solo qué se construya, sino de qué se construya. No es lo mismo construir vivienda de mercado, que vivienda protegida; no es lo mismo construir vivienda de alquiler, que vivienda en propiedad", ha resumido.