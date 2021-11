La historia de una madre y su hija con Almudena Grandes que emociona en el día de su muerte

Un día hace años en la calle Fuencarral, con mi hija mediana:

- Malena ¿recuerdas cuando me preguntaste que qué quería decir "trascender"?

- Sí, no me lo supiste explicar.

- ¿Ves esa señora? Se llama Almudena Grandes. Es escritora. Tú te llamas así por ella. Eso es trascender.