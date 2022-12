La izquierda, ante la 'división suicida' de Podemos y Yolanda Díaz: "Ir separados sería una escabechina"

Pero, tal como relató El HuffPost hace unas semanas, Díaz se mostró incómoda ante este reparto de papeles. Sería la candidata pero tendría el control de un partido en el que, por otro lado, no milita. Y así comenzó a construir Sumar, la denominada “plataforma ciudadana” que ya tiene redactado estatutos, equipo orgánico y una clara ambición electoral. Ante los ataques de su excompañero Iglesias - que la acusa de faltarle el respeto a Podemos y poca humildad - Yolanda Díaz no ha dudado en impulsar su propia marca y ha manifestado en reiteradas ocasiones que “los liderazgos los decide, afortunadamente la gente”.

Construyendo el liderazgo de Irene Montero

En Podemos cunde el pavor de que Yolanda Díaz no sea finalmente su candidata y la gallega pretenda hacerse con su electorado. Los puentes están rotos, incluso en el propio gobierno. “Ya no podemos hablar de una coalición de dos, sino de tres. Podemos, PSOE y Yolanda Díaz. Los intereses de cada uno de ellos no están alineados”, comenta también el politólogo Pablo Simón.