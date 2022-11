La Justicia balear rechaza imponer el 25% de castellano en un instituto

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha rechazado imponer un mínimo del 25 % de enseñanza en español, como había solicitado el padre de una alumna, en un instituto de Mallorca donde solamente se imparte en castellano la asignatura de Lengua Castellana.



La Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal autonómico ha desestimado la medida cautelar planteada por la familia de una estudiante después de que su petición fuese desoída por la Conselleria de Educación, una decisión adoptada por tres votos a favor y dos en contra.



Los magistrados de la mayoría, que han redactado su resolución en catalán, argumentan que la ley balear permite que los centros opten por impartir en catalán todas las asignaturas excepto las de lenguas extranjeras y castellano, y apuntan que el demandante no prueba que no tenga la alternativa de matricular a su hija en otro centro.



Las juezas discrepantes, en un texto en castellano, subrayan que la medida cautelar está justificada para no vulnerar el derecho de la estudiante mientras se adopta una decisión sobre el fondo del asunto, e indican que los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y del Supremo en favor de un mínimo de castellano como lengua vehicular en Cataluña son de aplicación en Baleares.