Ortega Smith recurre a unas palabras de Abascal para desmontar a Abascal tras su expulsión de la Ejecutiva en plena revuelta interna en Vox

La 'revuelta' interna en Vox no amaina ni con su particular éxito electoral en Extremadura, donde han duplicado su representación. Ajenos a los logros extremeños e incapaces de aprovechar los vientos favorables tras las urnas, en Madrid el partido de ultraderecha continúa inmerso en luchas y este martes le ha tocado a Javier Ortega Smith. El que fuera secretario general de la formación ha sido expulsado de la Ejecutiva. En la víspera de Nochebuena, sí.

La salida forzosa de Ortega Smith del gran órgano interno de Vox supone el, por ahora, último gran desencuentro de una lista de choques entre él y la cúpula encabezada por Santiago Abascal. En los últimos años, el que fuera fundador del partido ha pasado a ser la figura de mayor peso interno con sentido crítico, tanto de forma privada como en declaraciones a los medios.

Aunque Ortega Smith continúa como portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, el político y abogado ha cargado contra Santiago Abascal sin decir prácticamente nada. Únicamente, recurriendo a palabras de Santiago Abascal... en otros tiempos.

En un mensaje en X, Javier Ortega Smith se ha limitado a apuntar que "hoy, igual que entonces, sigo creyendo en lo mismo". Unas palabras que enlazan con lo que defendía Abascal hace ya años en una entrevista.

"Los partidos se han convertido en España en instituciones muy poco democráticas, donde el líder coloca a todos, determina las listas y todos le deben al líder su sueldo. Es muy difícil que la gente sea libre en un partido político en España", expone un rejuvenecido Santiago Abascal.

En el extracto recogido por Ortega Smith, Abascal aseguraba que "la democracia ha sido secuestrada por los partidos, que la han convertido en una partitocracia y a la vez los partidos no son democráticos internamente". "Y eso hace que la crisis de representación esté servida", culmina en su reflexión, compartida "entonces y hoy" por quien fuera la mano derecha de Abascal.