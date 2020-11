La pandemia me ha hecho a volver a la casa de mis padres y la convivencia no es sencilla

Me siento en un limbo frustrante, esquivando límites que no estaban ahí cuando me fui. Yo misma he tenido que poner normas, como llamar a la puerta de mi cuarto antes de entrar y dejarme planificar mis desayunos y comidas, pero atrás han quedado mis días de no hacer nada. Me siento culpable por querer estar sola en casa y, al mismo tiempo, culpable por no ayudar más a mi madre con las tareas del hogar. Cada vez que me entran ganas de encerrarme en mi cuarto y ver una serie, lo pienso dos veces y bajo al salón para ver algo con mi madre para que no se sienta sola. Es muy duro no tener la independencia ni la autonomía a la que estaba acostumbrada.