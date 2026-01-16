Dos menores huérfanas de madre por violencia machista han sido desahuciadas en Madrid junto a su abuela pese a su situación de vulnerabilidad

"Un fallo brutal del sistema judicial". Dos menores de edad, huérfanas tras el asesinato de su madre por violencia machista desde 2023, han sido desahuciadas en el distrito madrileño de Villaverde junto a su abuela por orden del Juzgado de Primera Instancia número 100 de Madrid, pese a la situación de extrema vulnerabilidad que afrontan.

Las niñas, de cinco y diez años, perdieron a su progenitora a raíz de un asesinato machista, lo que les llevó a vivir con su abuela. La mujer, de 65 años, contaba con unos 600 euros al mes, una cantidad con la que no podía vivir de forma digna la unidad familiar.

Al no poder hacer frente a los gastos de la vivienda, recibieron una ejecución de desahucio hipotecario, a la que acudió un procurador por su parte "que actúa como notario del procedimiento, pero no tiene capacidad de negociación ante la comisión judicial". Al no contar con una defensa, las mujer no pudo explorar otras alternativas habitacionales, según recoge la FRAVM.

"Lo que ha ocurrido es una demostración clara del fracaso del sistema de garantías sociales para una situación de extrema vulnerabilidad. Han sido doblemente victimizadas, el sistema les ha fallado dos veces, primero, cuando perdieron a su madre por un asesinato machista", afirma el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, Jorge Nacarino a 'EFE Feminista'.

"Y ahora con este desahucio en la situación económica y social en la que se encuentran, en parte derivada del asesinato de su madre", ha agregado el mismo. "Es un fallo brutal del sistema judicial, es una vergüenza que el juzgado teniendo un informe de vulnerabilidad social como tuvo, no paralizará el desahucio", ha denunciado.

La familia ahora se encuentra en otro hogar que ha podido conseguir gracias a sus amistades y vínculos personales. Sin embargo, desde la asociación han asegurado que pedirán una reunión con Justicia para esclarecer lo ocurrido ante lo que considera como un fallo grave del sistema. "Vamos a tratar de sentarnos con el Ministerio de Justicia para que aborde este fallo del sistema judicial", han señalado.

Desde 2013, al menos 506 menores han quedado huérfanos tras los feminicidios de sus madres. Además, al menos 1.346 han sido asesinadas por violencia machista desde 2003. A estas cifras se suman los 65 niños y niñas asesinados en crímenes vicarios desde 2013.