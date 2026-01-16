Va a renovarse el DNI, el Policía alucina al ver la foto que le lleva y ella le jura que no se ha dado cuenta: "No quería engañarte"

El momento de renovarse el DNI, aunque es un trámite sencillo, pone de los nervios a muchos, que llegan intranquilos a las dependencias policiales por si no llevan toda la documentación.

El Ministerio del Interior detalla punto por punto los pasos que hay que seguir para conseguirlo y no es difícil: hay que pagar una tasa y llevar una foto reciente. Poco más si no hay cambio de domicilio ni ninguna otra circunstancia excepcional.

Pese a eso, hay veces que se viven situaciones curiosas, graciosas o extrañas. Si no, que se lo digan a Maryam Salmi, conocida en TikTok @maryamsalmi2, que ha relatado lo que le ocurrió al ir a renovarse el DNI.

"Esto tiene casi un año"

"Resulta que voy a renovarme el DNI, entro en comisaría y me dice el Policía: '¿Tienes las fotos?'. Y yo: 'Sí, claro, toma'. Las coge, se queda mirándolas y me dice: 'Uy, pero esto no sé si me va a valer'. Y yo: '¿Por qué no? Si son unas fotos. Y dice: 'Porque esto tiene casi un año'. Y yo: 'Que no, estas son las fotos que yo usé para renovarme el pasaporte y fue como hace dos o tres meses'. Me dice: 'Que no, que no. Que esto tiene casi un año'. Y yo: 'Que no, que no, que te lo digo yo", cuenta la usuaria.

"Y me dice: 'Cómo que no, si lo pone aquí en la foto'. Y resulta que aquí viene la hora y el día en el que yo me hice las fotos. Me quedo así mirándolo en plan: 'Te juro que no quería engañarte. Yo pensaba que me había renovado el pasaporte en octubre o noviembre, no en abril", cuenta.

Los requisitos para las fotos del DNI

El asunto es importante porque el Ministerio del Interior subraya que es imprescindible que la fotografía sea "reciente" y "en color del rostro del solicitante". Hay más requisitos:

Tamaño 32x26 milímetros.

Con fondo uniforme blanco y liso.

Tomada de frente con la cabeza totalmente descubierta y sin gafas de cristales oscuros o cualquier otra prenda que pueda impedir o dificultar la identificación de la persona.

Interior subraya que "dicha fotografía podrá ser realizada de forma automatizada en aquellas Unidades de Documentación dotadas de ese recurso técnico".

"En aquellas Unidades de Documentación donde se encuentre instalado un Módulo de Expedición Múltiple, se podrá tomar la imagen al ciudadano de manera directa, aunque el interesado aporte la fotografía", destaca.

Excepciones en las fotos del DNI

El Ministerio da también algunas excepciones:

Se admiten imágenes con prendas de cabeza por motivos religiosos o médicos, siempre que muestren totalmente descubierto el óvalo del rostro desde el nacimiento del pelo hasta el mentón (frente, cejas, ojos, nariz, boca).

La frente no podrá estar cubierta por prendas, si se trata de un flequillo, éste deberá permitir que se visualicen los rasgos reseñados (cejas, ojos, nariz, boca y mentón).

Se admiten gafas de cristales oscuros a persona invidentes, o con grave defecto en alguno de ellos.

Pero, ¿cómo terminó la historia de Maryam Salmi? Tuvo final feliz: "Y cojo y le digo: 'Mira, pero estoy igual, ¿no?. Y ya dice: 'Trae, anda, que sí, que te vas a salvar'. A mí me da igual cómo salga en el DNI. ¿Parezco yo? Sí, pues ya está".