Una traumatóloga saca esta lección tras atender a una italiana que se fracturó la cadera estando de vacaciones en España
Imagen de una médica de archivo y el tuit de @traumatogeek.Getty Images

La traumatóloga y usuaria de X La Traumatóloga Geek, que tiene más de 11.000 seguidores en su perfil de esta red social anteriormente conocida como Twitter, ha contado en una publicación la enseñanza que tuvo después de atender a una italiana que había de vacaciones a España. 

"Una italiana me enseñó que las vacaciones no avisan. He clavado tres tornillos en el fémur de una mujer de 60 años que hace 48 horas estaba eligiendo qué vestido ponerse para cenar en la Costa del Sol", ha comenzado diciendo.

La sanitaria ha explicado que sufrió una "fractura de cadera" y que "vino a España buscando sol y paella y se llevó quirófano y tornillos". También ha comentado que su marido no entendió lo que le había pasado porque, según le decía, "sólo tropezó en el bordillo".

"Claro. Solo tropezó. Como se rompió Pompeya cuando el Vesubio 'sólo hizo erupción'", ha ironizado. 

"Una fractura de cadera no es mala suerte"

La traumatóloga ha proseguido contando la lección que saca de todo este episodio: "Aquí va lo increíble, que es que a los 60 años, una fractura de cadera no es mala suerte y sí un aviso de que tus huesos están pidiendo refuerzos desde hace tiempo. Y nadie escuchó".

De nuevo, ha vuelto a echar la mirada a la historia: "Los romanos, esos mismos que conquistaron medio mundo, ya sabían que caminar fortalece los huesos. Marchas militares de 30 kilómetros diarios. Legionarios con esqueletos más densos que un tratado de filosofía griega". 

"Mientras tanto, nosotros tenemos gimnasios con máquinas carísimas y gente que no sube escaleras 'por las rodillas'. La paciente me preguntó cuándo podría volver a caminar como antes. Le dije la verdad, que era en tres meses, si hace rehabilitación en serio", ha sentenciado la traumatóloga. 

Da datos y una conclusión

Además, ha detallado tres datos respecto a esta historia:

  • "Le dije que la mitad de las personas mayores de 65 años que se fracturan la cadera nunca recuperan su nivel de movilidad previo". 
  • "Que el 20% muere en el primer año".
  • "Que este 'accidente' tiene más que ver con años de sedentarismo que con la maldita acera española".

Finalmente, ha acabado resumiendo diciendo que "las vacaciones no avisan y que tampoco la osteoporosis". "Ella ahora tiene tres tornillos de recuerdo. Y yo, una historia más que contar sobre por qué entrenar después de los 50 no es opcional. Es supervivencia disfrazada de gimnasio", ha concluido.

