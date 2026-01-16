El Supremo baraja el mes de abril para celebrar el juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama con audiencia previa en febrero  

El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, en una imagen de archivo.

El juicio al exministro de Transportes y exnúmero 3 del Partido Socialista, José Luis Ábalos, además de su exasesor Koldo García y Víctor de Aldama, por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia podría celebrarse en el mes de abril según el Tribunal Supremo. Sin embargo, habrá una vista previa el 6 de febrero para que las defensas de los acusados expongan los motivos por los que no se debería realizar el procedimiento.

La noticia llega después de que el nuevo abogado del exministro, Marino Turiel, comunicara al Alto Tribunal de que su agenda estaría completa durante los meses de febrero y marzo por estar llevando la defensa de uno de los acusados del caso Púnica.

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.

Según una providencia a la que tuvo acceso esta agencia de noticias, los magistrados que celebrarán el juicio serán el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, y Manuel Marchena, Andrés Palomo, Ana Ferrer, Eduardo de Porres, Julián Sánchez Melgar y Javier Hernández.

El magistrado instructor de la causa, Leopoldo Puente, acordó procesar a Ábalos, Koldo y Aldama al considerar que "se concertaron" para aprovechar la condición del entonces ministro y su "influencia" para "beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades