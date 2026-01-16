Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El Supremo baraja el mes de abril para celebrar el juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama con audiencia previa en febrero
Política
Política

El Supremo baraja el mes de abril para celebrar el juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama con audiencia previa en febrero  

El Alto Tribunal fija el 6 de febrero, dos días antes de las elecciones de Aragón, la primera vista ara que las defensas expongan las razones y argumentos contra el procedimiento. 

Diego Alonso Peña
Diego Alonso Peña
El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, en una imagen de archivo.
El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, en una imagen de archivo.Juan Carlos Rojas/ Picture Alliance via Getty Images

El juicio al exministro de Transportes y exnúmero 3 del Partido Socialista, José Luis Ábalos, además de su exasesor Koldo García y Víctor de Aldama, por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia podría celebrarse en el mes de abril según el Tribunal Supremo. Sin embargo, habrá una vista previa el 6 de febrero para que las defensas de los acusados expongan los motivos por los que no se debería realizar el procedimiento. 

La noticia llega después de que el nuevo abogado del exministro, Marino Turiel, comunicara al Alto Tribunal de que su agenda estaría completa durante los meses de febrero y marzo por estar llevando la defensa de uno de los acusados del caso Púnica. 

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.

Según una providencia a la que tuvo acceso esta agencia de noticias, los magistrados que celebrarán el juicio serán el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, y Manuel Marchena, Andrés Palomo, Ana Ferrer, Eduardo de Porres, Julián Sánchez Melgar y Javier Hernández.

El magistrado instructor de la causa, Leopoldo Puente, acordó procesar a Ábalos, Koldo y Aldama al considerar que "se concertaron" para aprovechar la condición del entonces ministro y su "influencia" para "beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades

Diego Alonso Peña
Diego Alonso Peña
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de la sección de Política en El HuffPost España. En ella, informo acerca de la actualidad política que afecta a nuestro país, la realidad social a la que se enfrenta la ciudadanía o los eventos judiciales... entre otras muchas cosas. Tratamos todos los días de ofrecer a nuestros lectores la herramienta más importante de todas en democracia: estar informado.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a escribir sobre la actualidad política en España y cómo esta impacta en la vida de la gente... Aunque, si soy sincero, cada semana se convierte en una especie de “elige tu propia aventura”, un cocido madrileño como los de antaño en los que no sabías lo que te podrías llegar a encontrar.

 

Bajo mi firma pueden encontrarse artículos sobre migración y la dramática situación humanitaria en el Mediterráneo y el Atlántico, la crisis de vivienda que golpea especialmente a mi generación o tragedias que han marcado a todo el país, como los incendios o la erupción del volcán de La Palma. También abordo temas de la actualidad política y judicial, como el procesamiento del fiscal general del Estado, de la pareja de Isabel Díaz Ayuso o de Begoña Gómez, al igual que la cobertura del Congreso Nacional del PP donde Esperanza Aguirre dijo que éramos “su medio favorito”, ¿os lo creéis? Además, he escrito sobre la muerte del papa Francisco, la despedida de Luka Modrić del Real Madrid, el genocidio en Gaza, desahucios... Hasta uno de Opinión. A este paso tardo menos en decir sobre qué no escribo.

 

Aun así, siempre trato de sacar un hueco para una de mis pasiones: la música. Concretamente, el rap. Que no os sorprenda ver alguna entrevista de vez en cuando.

 

Mi trayectoria

Al igual que la mayor parte de mi familia, nací en el kilómetro cero, en Madrid, así que soy un gato más. Estudié Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y me gradué con un TFG acerca de la labor del periodismo español durante el 15M. Antes de El HuffPost pasé por las redacciones de El Confidencial, ElDiario.es y Redacción Médica. También he sido cajero, reponedor, monitor de tiempo libre... Un joven más de 26 años, vaya.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 