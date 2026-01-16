Las declaraciones de Laurence Debray, biógrafa de Juan Carlos I: por qué 'Reconciliación', Franco, el gobierno de Sánchez, la gran traición y lo que los franceses no entienden

Aunque no ha habido una gira de promoción común, tanto el rey Juan Carlos como Laurence Debray han concedido alguna que otra entrevista para intentar dar mayor difusión al libro Reconciliación.

Lo hizo Juan Carlos con France 3, donde dejó una serie de perlas memorables, y lo ha hecho Laurence Debray, que acudió a La noche en 24, del canal 24 horas, para hablar de su(s) libro(s).

El rey Juan Carlos I en una audiencia en La Zarzuela en el final de su reinado en 2014 Gabriel Solera

Porque aunque la conversación se centró en las memorias de Juan Carlos I, editadas por Planeta, también hubo espacio para comentar acerca de Hija de revolucionarios, publicado por Anagrama y por el que se interesó Xabier Fortes a pesar de que se lanzó en 2018.

Así llegó Laurence Debray al proyecto

En cuanto a Reconciliación, la francovenezolana explicó que "la editorial llegó al final, muy al final. El rey me contacta, yo estoy en París. Le gustó uno de mis artículos. Ya nos conocíamos. Le había entrevistado para un documental y había hecho una biografía sobre él".

Laurence Debray en la presentación de 'Mi rey caído' GTRES

"Leyó un libro que se llama Mi rey caído, le gustó mucho y me invitó a Abu Dabi a verle y en la conversación me dijo que tenía ese plan de escribir sus memorias", añadió la escritora.

"Le dijo que no era capaz, que yo escribía mis libros, además no me sentía muy cómoda, pero que estaba a su disposición para ayudarle. Creo que hubo otros intentos con otras personas. Insistió conmigo y lo hemos intentado poco a poco", contó Debray.

Los motivos por los que Juan Carlos quería escribir sus memorias

En referencia a qué llevó a Juan Carlos I a escribir su biografía, comentó que hubo varias variables:

El jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos y emir de Abu Dabi "le empujó a escribir sus memorias". Ambos son muy amigos, y de hecho el jeque es el benefactor del emérito en Abu Dabi.

"Tiene el sentimiento de no ser entendido por los españoles".

"Había fake news sobre él que le molestaban".

"Había llegado a un momento de su vida en el que quería hacer un balance de su destino".

Dos años de trabajo en Abu Dabi

Por otro lado, Laurence Debray relató que este libro "es el fruto de dos años de conversaciones con él, es su voz, la manera de contar los hechos, la manera de pensar, de interpretar. Es por eso que tardé bastante. Era muy importante que fuera él, es su voz. Yo he escrito un libro sobre el rey y no tiene nada que ver con esto".

Laurence Debray en una sesión de fotos en París Corbis via Getty Images

“Fueron conversaciones un poco informales por las mañanas. Tiene una vida muy ordenada, muy militar, iba después de que leyera la prensa e hiciera gimnasia. Me quedé dos años en Abu Dabi". Ambos almorzaban y luego seguían.

"Esa tarde o al día siguiente me ponía con la transcripción, se la mandaba y él hacía los cambios". Asegura que no hubo censura, pero que después de dos años el libro era demasiado extenso y hacía falta recortar para eliminar repeticiones.

¿Por qué 'Reconciliación'?

“Estuvimos buscándolo mucho tiempo, yo quería un título muy corto que fuera un resumen de él y que se pudiera traducir en varias lenguas. Lo pensamos durante un año y había varias propuestas. Conversamos con amigos. Llegamos a un acuerdo”, comenzó Debray sobre el asunto.

El libro de memorias del rey Juan Carlos I, padre de Felipe VI, titulado 'Reconciliación', llega este miércoles a las librerías en español. EFE

"Cuando pensamos en Reconciliación es el rey que reconcilia a los españoles durante la Transición, para mí es el rey integrador, reconciliador, del país, esa era la idea. Lo de la familia es una proyección de los españoles, de los periodistas, no lo había pensado así".

¿Pretendía molestar a su hijo con el libro?

Asegura que no sabe si en La Zarzuela se enteraron de la existencia de este libro cuando se estaba realizando porque no tiene "contacto con la familia real. Vivíamos aislados en Abu Dabi, no me metí en las relaciones con su familia", manifestó la escritora, que añadió que "en las conversaciones, el rey Juan Carlos es una persona que está orgullosa de su hijo, que siempre piensa en la corona, así que no creo que tuvo ese proyecto para molestar a su hijo. Nunca fue su meta".

El rey Felipe VI aplaude al rey Juan Carlos I en su abdicación en 2014. Pool

"Distingue muy bien el papel de hijo del papel de rey. Los reyes tienen problemas que nosotros no podemos conocer. Sabe la dificultad que es tomar decisiones como rey, pero la actitud del hijo hacia al padre le dolió. Pero es algo muy íntimo y muy personal que puede ocurrir en todas las familias", respondió ante las preguntas de Xabier Fortes.

¿El Gobierno de coalición? No, gracias

La escritora reconoce que "el rey Juan Carlos echa la culpa al actual gobierno de la distancia con su hijo. Cuenta que el gobierno quiso distanciarlo y siente que el hijo tiene detrás al gobierno empujando. Lo escribe de manera muy directa".

Sobre la reina Sofía

Fortes señalaba que veía falta de pasión cuando Juan Carlos I habla de su mujer, de Sofi, como dice él, ante lo que Debray apunta que cree "que le rinde un homenaje, pero si crees que si falta pasión, yo no la voy a inventar".

Los reyes Juan Carlos y Sofía tras el anuncio de su compromiso. Getty Images

"Yo escribí lo que escuché, no puedo montar una novela romántica. Pero Juan Carlos es honesto y sincero en el libro. Creo que se casaron muy jóvenes y muy enamorados", apuntó sobre los eméritos.

Sobre Franco y don Juan de Borbón

"Cuando hablaba de su padre se ponía muy emotivo. Quería y admiraba a su padre, pero primero enviado por su padre a España, Franco no le da mucha opción. Es una persona que siempre vivió muy dividido", contesta en relación a tener que haber saltado a su padre para ser rey.

Juan Carlos I saluda a Franco Cover/Getty Images

Por supuesto Fortes le preguntó por el dictador Franco, al que tanto menciona el emérito en sus memorias: "Hablamos mucho sobre Franco con el rey, yo soy hija de revolucionarios. Fue difícil aceptarlo, pero lo que tenéis que entender en su realidad. Sus conclusiones de sus conversaciones con Franco. Es su realidad y yo solo la puedo respetar".

"Entiendo que haya molestado a muchos españoles, pero también habla de Santiago Carrillo de manera increíble, y eso puede molestar a otros españoles", concluyó la autora sobre esta cuestión.

El 23-F: la gran traición

El general Alfonso Armada, un gran mentor de Juan Carlos I, fue uno de los que estuvo detrás del 23F. En ese sentido, Laurence Debray comenta que el emérito "sigue manteniendo que Armada que fue la gran traición que le hizo. Ahí es firme y sigue siendo muy doloroso. Esa traición fue para él un momento muy duro".

El rey Juan Carlos en una de las últimas Pascuas Militares de su reinado Juan Naharro Gimenez

Preguntada por el pasaje sobre el intento de golpe de Estado en el que menciona que hizo que Felipe, entonces un adolescente, se quedara despierto toda la noche, la escritora apunta que "para él la corona es una cuestión de transmisión. No la pudo heredar de su padre y era muy importante que el hijo la herede de él y esté bien formado. Tuvo al niño en su despacho viendo lo que pasaba".

Lo que los franceses no entienden

Ante las críticas sobre la vida personal de Juan Carlos I, Laurence Debray comenta que "hay que valorar su obra política, reconocerle. Creo que desde el punto de vista personal ha pagado un precio alto y hay que separar algo la vida personal de su obra política".

Mario Vargas Llosa, la Infanta Cristina y Juan Carlos I asisten a la ceremonia de bienvenida del escritor a la Academia Francesa, en París, el 9 de febrero de 2023. Luc Castel / GettyImages

"Creo que está volviendo un problema para los españoles. Cuando va a París, que le acompañé, está recibido con honores de jefe Estado y cuando está en Abu Dabi el embajador de España no lo saluda. Da una imagen de poco respeto hacia la corona, el estado, la nación. En Francia no podemos entender este tipo de tratamiento. Él es una parte de la historia española y se tiene que respetar con lo bueno y lo malo".

Sabe que no va a volver a España

"Él sabe que ha decepcionado a los españoles. Creo que ya sabe también ahora que no va a regresar a España. Es doloroso, pero lo tiene asumido. No puede dormir en La Zarzuela, no puede entrar en un palacio de Patrimonio Nacional... ¿Dónde va a dormir? ¿En la calle? ¿En un hotel? Cuando va a Sanxenxo no pasa por Madrid, para por Lisboa para no molestar", finalizó Laurence Debray.