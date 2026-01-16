España lo tiene claro: Donald Trump incumplió el Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas con la intervención en Venezuela, según el CIS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa la captura de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en Washington, el 3 de enero de 2026.

La mitad de las personas encuestadas por el CIS, tal y como se puede extraer del último barómetro, considera que el presidente estadounidense, Donald Trump, no ha actuado correctamente al intervenir militarmente en Venezuela.

La cifra es incluso superior para quienes piensan que ha incumplido el Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas con la intervención militar "y la detención de Nicolás Maduro y su esposa".

Además, 61,5% asegura que Trump ha puesto en peligro la paz mundial con esta intervención, existiendo una diferencia significativa entre las mujeres que así piensan (69,7%) y los hombres (52,8%). Un 32,1% cree que no ha puesto en peligro la paz mundial.

Según la encuesta, la población española opina con bastante información. Un 62,9% de los encuestados reconoce tener "mucha o bastante" información sobre el tema, siendo el porcentaje del 68,3% entre los hombres y del 57,6% entre las mujeres. Un 32,8% asegura que tiene "poca o ninguna información" y solo un 1,7% indica que "regular".

Preocupación antes que alegría

En cuanto a los sentimientos que ha provocado en los españoles esta noticia, un 48,5% habla de "preocupación". En este sentido, destaca la diferencia existen entre las mujeres que se declaran preocupadas (55,3%) y los hombres (41,1%).

Y que atendemos a la identificación subjetiva de clase social, las personas de "Clase trabajadora / obrera /proletariado" expresan una mayor preocupación (61,1%) que el resto que no llega en ningún caso al 50%.

El segundo sentimiento es la "alegría" para un 21,3%, seguido del sentimiento de "miedo" para un 17,2%, donde hay una elevada diferencia porcentual entre las mujeres que expresan miedo (23,1%) y los hombres (10,9%)

Por otro lado, los españoles creen que la reacción inicial de la UE ha estado "mal o muy mal" (48,9%), un 28,8% afirma que lo han hecho "bien o muy bien" y un 5,4% que regular.