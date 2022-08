La subida de tipos no afecta a los compradores de casa de lujo

Para “los nuevos vecinos del Barrio de Salamanca” de Madrid, la subida de tipos de interés no es un problema. Sus fortunas no son comparables a las españolas, salvo en 10 o 15 familias. Para estos compradores, el dinero no es un problema, y la subida de tipos de interés tampoco. Nunca se había visto en Madrid en particular tanta cantidad de compra-venta de inmuebles de precios tan altos: áticos de 2 habitaciones con baño en la suite por más de cuatro millones de euros o magníficos chalets en la urbanización La Florida que superan los ocho millones de euros y que se los quitan de las manos.