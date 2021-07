Todo lo que se sabe de 'La última tentación': concursantes y filtraciones

El nuevo programa de Telecinco producido por Cuarzo reunirá a algunas parejas y tentadores de las tres ediciones anteriores de LIDT. El objetivo será poner de nuevo a prueba sus relaciones —las que no se rompieron en el dating show y las que se formaron nuevas—, así como solucionar cuentas pendientes o comprobar si tomaron la mejor decisión en las hogueras finales y, sobre todo, demostrar si son capaces de no caer (algunos una vez más) en la tentación.

Las parejas confirmadas

Fani Carbajo y Christofer Guzmán (LIDLT 1)

Es la pareja más famosa del debut del concurso, que se coló en la gala de los Goya gracias al famoso grito de ”¡Estefaníaaaaaa!” . Su desenlace en República Dominicana no fue idílico. Fani prefirió al tentador Rubén, pero una vez fuera se reencontró con Christofer y han encontrado la estabilidad. Al menos así lo parece.

Andrea Gasca y Roberto (LIDLT 1 y 2)

Lester Duque y Patricia Pérez (LIDLT 2)

El canario entró en el reality como pareja de la ex gran hermana Marta Peñate, pero en las villas conoció a Patri, con la que continuó su relación una vez fuera. Lester decidió apostar por su futuro con la tentadora después de la decepción que sintió al ver a Marta con otros.

Mayka Rivera y Alejandro Bernados (LIDLT 2)

Isaac Torres ‘Lobo’ y Lucía Sánchez (LIDLT 3)

Los tentadores, también viejos conocidos

Esta vez la función de los solteros no se limita a tentar a las parejas, también pueden convertirse en un incordio para ellas... sin sobrepasar los límites. Estos son algunos de ellos:

Todas las filtraciones

Los descuidos de los participantes de La Última Tentación han provocado que ya muchos puedan imaginar lo que pasará al acabar la secuela de La isla de las tentaciones, puesto que el programa ya está grabado. Si a principios de julio se filtró el nombre de algunos de los concursantes a los que se les fotografió en grupo (sin disimular) en el aeropuerto , cuando ponían rumbo a República Dominicana, a su vuelta la cosa no ha ido mejor. Las meteduras de pata han sido grandes.

Lester

El canario subió a sus stories de Instagram unas imágenes en las que se le veía subido en una moto. La torpeza fue que en el retrovisor se podía ver a Patri. Aunque borró rápidamente la publicación, no se ha librado de los curiosos que han visto a la pareja cenando juntos en Ibiza y han publicado las pruebas en Twitter. Por tanto, seguirían juntos.

Isaac ‘Lobo’

Lucía

Si Isaac ha sido descuidado, Lucía no se ha quedado atrás. A la joven se le ha visto junto a Manuel, su pareja en La isla de las tentaciones —con la que rompió tras numerosas infidelidades— en un vídeo que circula por redes sociales. Asimismo, la gaditana pronunció en un vídeo de su canal de mtmad unas palabras que dieron lugar a la misma interpretación: “No sé si estoy al lado de las personas que debo estar o no, porque no tengo capacidad de decidir por mí misma porque estoy todo el tiempo recibiendo mensajes de ’eres tonta, te lo están haciendo otra vez...”. Además, ha dejado de seguir a Isaac en Instagram.