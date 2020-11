El que abre la noticia es uno de los vídeos de Diego Armando Maradona más reenviados en las últimas horas, tras conocerse su muerte. El futbolista argentino le marca un gol a un niño portero que no tiene piernas, y lo celebra efusivamente. ”¡Qué falta de empatía y de humanidad!”, dicen algunos comentarios en las redes sociales. Pero no. La historia no es tanto la de un gol, como la de un sueño cumplido. Una buena acción con la que Maradona ayudó a un crío ilusionado.

Lo que pasó se remonta a 2018, cuando El Pelusa era director técnico del Al Fujairah FC, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), y recibió una visita de un grupo de niños entre los que se encontraba Ali Turganbeko, nacido sin piernas en Kazajistán.

Previamente, el menor había grabado un vídeo mostrando su deseo de conocer al histórico 10 de Argentina. Dicho video llegó a manos de los dirigentes del equipo árabe y ellos accedieron a cumplir su sueño.

El día que se conocieron, Maradona y Ali jugaron un poco con la pelota y se dieron un tierno abrazo que mostró la felicidad de ambos. El niño entró a la cancha en un entrenamiento, se vistió de portero y le detuvo algunos tiros al delantero, aunque también la leyenda del Nápoles y el Barcelona le anotó un disparo. Esta es la secuencia completa...