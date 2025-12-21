Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El ELN anuncia un alto el fuego en Colombia por las fiestas navideñas y fin de año
Imagen de archivo de un grupo de miembros del ELN tras desertar de la guerrilla y entregarse a las autoridades colombianas en 2016.Jaime Saldarriaga / Reuters

La guerrilla de Liberación Nacional (ELN) ha anunciado un alto el fuego en Colombia con motivo de las fiestas navideñas y fin de año, que se prolongará desde el 24 de diciembre y el próximo 3 de enero, es decir, durará algo más de una semana. Durante este periodo, tal y como han señalado a través de un comunicado, el grupo armado no realizará operaciones militares ofensivas que puedan afectar a la población. 

"El Ejército de Liberación Nacional envía al pueblo colombiano un mensaje claro de paz declarando un Cese Unilateral el Fuego para esta temporada de festividades navideñas y fin de año", ha asegurado el grupo, que ha dicho que "orienta a todas sus estructuras no realizar operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado" entre las 0.00 horas del 24 de diciembre y las 0.00 horas del 3 de enero de 2026.

Desde la guerrilla también han aprovechado para criticar el despliegue militar realizado por Estados Unidos en el Caribe "para amenazar, agredir y saquear a los pueblos y naciones de nuestro continente". "En estos tiempos de agresión del Imperio norteamericano, el ELN está presto junto a los patriotas a defender la soberanía de Colombia", han agregado.

Esto se produce apenas unos días después de que el grupo anunciase un paro armado de 72 horas durante el que hubo ataques contra guarniciones militares e instalación de explosivos en vías, entre otras acciones, dejando siete militares muertos tan solo en la jornada del 18 de diciembre. 

Mientras tanto, el líder del país, Gustavo Petro, ha anunciado que las negociaciones para llegar a la paz con el grupo han continuado manteniéndose, aunque ha reconocido que actualmente se encuentran suspendidas, especialmente tras la escalada de violencia en la región del Catatumbo.

-Noticia en ampliación-

