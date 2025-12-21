El CEO de Grupo La Mafia critica la nueva cultura laboral en España tras doblar el tamaño de su empresa en 4 años: "Antes tenías que estar muy mal para no ir, ahora con fiebre no van"

El eterno debate entre los que defienden el "vivir para trabajar" y el "trabajar para vivir". No sorprende que los empresarios estén en la primera opción, aunque cada vez más voces apuntan a una paulatina falta de rigor laboral. En esta línea está Javier, cofundador y CEO de Grupo LMssLM (La Mafia se sienta a la mesa), que tiene claro que los tiempos han cambiado para peor en el compromiso del trabajador.

Según explica Javier en el pódcast Itnig, La Mafia se sienta a la mesa trata muy bien a sus empleados: "Un chef te puede cobrar un 30-40% más", afirma, pero eso no se traduce en un mayor compromiso del trabajador: "Nos encontramos con el problema del absentismo: antes de la pandemia, un 3-4%, y ahora se acerca al 8-10%", asegura.

Y aprovecha para dar más datos que hagan ver el panorama: "Prácticamente, durante un año una persona deja de ir a trabajar", dice, y añade que "esto antes no pasaba, tenía que estar la persona muy enferma; ahora con un poquito de fiebre no va".

La situación la siguen analizando durante la charla, diciendo que ahora el trabajador no tiene que ir al médico para la baja. No hay control en las bajas y hay gente que está utilizando el mecanismo más de la cuenta. "No es normal que desde la pandemia se haya doblado el porcentaje", se lamenta.

De ahí que hayan cambiado las prioridades y el modus operandi de los negocios. Hay locales pequeños que si falta una persona, ya no es viable, por lo que abundan más negocios con varios locales o uno con muchos empleados, que se puedan cubrir bajas.

Las cosas han cambiado

El directivo pone el foco en ese cambio de mentalidad que, en su opinión, se ha acelerado tras la pandemia. Incluso menciona ausencias tras haber salido la noche anterior, amparadas en la eliminación del requisito de acudir al médico para justificar bajas de corta duración, como apuntaba el entrevistador.

Por todo ello, Grupo La Mafia apuesta por un perfil muy concreto de franquiciado. "El 90% no venía del sector de la hostelería", explica. Buscan inversores-operadores que sigan el modelo al pie de la letra y no intenten imponer sus propias fórmulas. "Los que mejor funcionan son los que no se salen del librillo", reconoce.

Eso sí, no quieren franquiciados detrás de la barra todos los días. "No recomendamos que estén de encargados. Su papel es la gestión, sobre todo, de recursos humanos". Un trabajo que, según admite, requiere dedicación constante en un contexto cada vez más complejo.

Así está el absentismo laboral en España

¿Los números que indica el máximo responsable del Grupo La Mafia son extrapolables? Los últimos datos de 2025 indican que el absentismo laboral en España está en máximos históricos: ronda el 7% de las horas pactadas, lo que significa que cada día hay más de 1,5 millones de personas ausentes de su puesto de trabajo, según el informe de Randstad Research del segundo semestre.

Del 7% total de horas perdidas en 2025, alrededor de 5,5% corresponden a incapacidad temporal (bajas médicas), y el resto a ausencias no médicas (permisos, ausencias injustificadas, etc.). El mismo informe indica que el fenómeno se considera ya estructural: desde finales de 2022 el absentismo no baja del 6% y desde finales de 2023 el absentismo por IT está por encima del 5%.

¿Y en qué se traduce todo ello en cuanto a costes? Según diversos análisis de la CEOE, el absentismo en 2025 supone más del 5% del PIB en costes directos e indirectos (salarios abonados por ausencias, sustituciones, caída de productividad, etc.).