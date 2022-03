Las pioneras (I). Foto de una época

FPG via Getty Images

En un artículo anterior a este (Eunice Food: la descubridora del efecto invernadero, El HuffPost, 9/3/2022) glosaba la figura de una científica silenciada y que, a pesar de ello, dio mucha voz a los conocimientos sobre los fenómenos antropogénicos que hacen inhabitable el mundo, sobre todo en los países y grupos humanos más vulnerables y discriminados. La sarta de agravios, olvidos y empujones para apartar a las mujeres de la esfera científica y artística es larga. No obstante, ha habido momentos en la historia en los que las mujeres artistas han sido verdaderamente reconocidas. Esto es algo que quedó patente en la exposición titulada Mujeres pintoras, nacimiento de un combate, 1780-1830, que comisarió en 2021 Camille Morineau en el Museo de Luxemburgo, y que esta misma conocida historiadora ha reiterado recientemente en la exposición Pionnières. Artists dans le Paris des Années folles (Museo de Luxemburgo, del 2 marzo al 10 de julio 2022). Una maravilla. Si tienen la ocasión, no se la pierdan. Se centra en los años veinte, un extraordinario decenio de reconocimiento no solo de la creatividad de las mujeres, sino también de las prácticas sexuales libres, de la homosexualidad femenina y masculina. Esta visibilidad de las mujeres se muestra en todos los ámbitos: la literatura, la moda, el deporte... Y todo ello por numerosas razones: sociales, económicas, políticas, filosóficas...