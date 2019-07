Libertad para amar, esclavitud para gestar

El capitalismo y la ideología neoliberal es un sistema incompatible con la igualdad porque no tiene en cuenta los perjuicios de nuestra actividad en otras personas. Todo queda justificado desde la individualidad: mis deseos, mi libertad, mis derechos están por encima de los deseos, libertades y derechos de los demás. Pero no hay igualdad posible si nuestra libertad resta libertad a otros seres. No se puede exigir derechos recortando otros derechos.

Aprovechando la fiesta del Orgullo, Ciudadanos (esa formación política que viene a vendernos el pasado en envoltorio moderno) ha registrado una proposición de ley para que las mujeres gestantes puedan ser familiares. Las hijas, hermanas o primas del comprador podrán ser sus mujeres gestantes.

Ya no sólo nos intentan colocar la explotación del cuerpo de la mujer como un derecho social, sino que además lo presentan como una reivindicación del colectivo LGTBIQ+. El 2 x 1 en oportunismo y timos. Ha quedado sobradamente demostrado que la práctica de los vientres de alquiler (otro término deshumanizante) no es viable altruistamente. En aquellos países, como Reino Unido o Canadá, donde es legal la gestación por donación, no hay mujeres disponibles y los demandantes recurren al “turismo reproductivo” en países subdesarrollados donde ellas no son libres para poder decidir.

No se puede hablar de libertad cuando existe necesidad económica. Por otro lado, sólo hay que echar un vistazo a los contratos que se establecen en este intercambio para descartar cualquier asociación posible con la idea de libertad.

Pero pongamos que existieran 20 mujeres en todo el mundo dispuestas a gestar un bebé altruistamente o para un familiar ¿Sería justo legalizar una práctica que implicará automáticamente la esclavitud de millones mujeres en otras partes del mundo? ¿Por qué un colectivo capaz de empatizar con aquellos que sufren discriminación más allá de sus fronteras no es capaz de ponerse en la piel de las mujeres a las que se someterá por esta práctica en otros países?