Llevo un año en mi nuevo teletrabajo y aún no conozco a mis compañeros

Y, después de 378 días, todavía no conozco al 99% de mis compañeros. Todavía no he pisado la oficina. No conozco los restaurantes de alrededor ni los bares a los que iríamos a tomar algo los viernes al acabar la jornada en circunstancias normales. No he asistido a ninguna reunión presencial ni me he encontrado con un compañero en el descanso del café. De hecho, todavía no he tenido ninguna interacción espontánea con ninguno de mis compañeros.