'Lo fingido verdadero': ¿es Lope un buen dramaturgo?

A la vista del estreno del montaje de Lo fingido verdadero de la Compañía Nacional de Teatro Clásico es que no. Lope no es un buen dramaturgo, si solo se tiene en cuenta esta obra. Aceptando que todo maestro hace un borrón, más si se tiene el volumen de obras que tiene dicho autor, este sería uno de esos borrones de Lope.

Motivo, fundamentalmente, que no se sabe qué pinta la primera jornada. Esa en la que hay soldados romanos luchando en una lejana, lejanísima tierra contra los persas, muertos de hambre y sin dineros para comprar siquiera un mendrugo de pan. ¿En qué cambia la obra si se quita esa primera parte? Pues en nada. Por tanto, ¿no hubiera sido mejor quitarla y no dejar la obra tan larga?

Parece, pues, que la trama tal y como se ve en el escenario, no soporta un análisis crítico. Ante esto, los que hayan leído muchos estudios académicos y tengan un discurso aprendido, lo defenderán ¡que es un Lope! o dirán que sus versos merecen la pena. En este caso habría que leerse el texto, pero ¿es esto algo que hagan normalmente los espectadores? Pues, no, no suele ser habitual, ni siquiera los que van a los clásicos. Aunque no faltara quien lo haga, y quien a estos los llamen frikis, y en los bares les denominen con alguna palabra más grosera.