Lo que debemos a los españoles de Mauthausen y nunca habría que olvidar

¿Pero qué pasó en ese campo? ¿Por qué había españoles allí? ¿Por qué es vital que no olvidemos nunca, ahora que no queda quien vio el horror con sus propios ojos y lo contaba en nuestro propio idioma?

“Yo veía a toda la gente que entraba en las cámaras de gas. Algunos pasaban primero por el campo de concentración, pero otros les llevaban a las duchas directamente desde el tren”, recordaba Romero a la Agencia EFE en su casa en Aÿ-Champagne, Francia, en una de sus últimas entrevistas. Rememoró uno de los momentos que se le quedó clavado de su paso por Mauthausen: una niña cuya mirada inocente llevó consigo hasta su muerte este sábado. “Me sonrió, la pobre, no sabía dónde iba. Yo tenía ganas de abrazarla, de besarla, pero sabía que si lo hacía, yo iba con ella a la cámara de gas. Eran criminales. Ese recuerdo me ha perseguido toda la vida”, contaba Romero.

La presencia española

Se calcula que 9.300 españoles y españolas fueron deportados en total a los campos de concentración, de los que 5.500 fueron exterminados allí mismo. Los primeros españoles que llegaron a Mauthausen lo hicieron en 1940, republicanos, luchadores en favor del Gobierno legal de España cuando se produjo el golpe de 1936. Meses después, a ellos se les sumarían los que habían luchado con uniforme francés contra los nazis. Los últimos en sumarse a ese grupo fueron los detenidos a partir de 1943 por participar en la resistencia francesa, y que fueron capturados junto a miles de galos.

En agosto del pasado año, el Boletín Oficial del Estado (BOE), en un gesto de reconocimiento y justicia, publicó los nombres de 4.427 españoles, más sus datos personales, como lugares de nacimiento y fechas de defunción, que permitían unir los crímenes nazis con las miles de historias personales de estos españoles republicanos. Se calcula que puede haber unos 300 más sin identificar.

La Ley de Memoria Histórica de 2007 contemplaba un apartado para reparación de las víctimas del nazismo y una parte era, justo, añadir como fallecidas a estas personas en el Registro Civil Central. Muchas estaban en los libros de Historia, pero no en el registro de su propio país. “Siempre estaremos en deuda con los antifascistas españoles”, enfatizó este verano la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo (PSOE), cuando anunció el nuevo proyecto de ley de memoria democrática, que al fin se llevó al Consejo de Ministros dos semanas atrás.

Calvo, precisamente, encabezó el homenaje a Romero, un acto en el que le dijo: “Tu vida es de las pocas que tienen pleno sentido. Has tenido el valor de saber cuál era tu lugar en el mundo y con eso nos has ofrecido a los demás un reguero de horizonte y de orientación importantísimo. Eres un ejemplo admirable para muchos españoles que hoy nos miramos en ti”. Por eso no hay que olvidar a los Romero que fueron y ya no son.

En los últimos años, su legado de lucha contra el fascismo, en España y en Europa, ha quedado reflejado en justos éxitos culturales, como los libros de Carlos Hernández (Los últimos españoles de Mauthausen: La historia de nuestros deportados, sus verdugos y sus cómplices) o la película El fotógrafo de Mauthausen, protagonizada por Mario Casas.