Los cinco minutos de Sánchez en los que destroza las "lecciones de españolismo" del PP

Con esa afirmación, Sánchez ha comenzado a destacar que “hay intereses determinados que están en contra de crear un impuesto a las energéticas”, de “subir el Salario Mínimo Interprofesional a los mil euros” o “a favor de privatizar el sistema público de pensiones”. También ha defendido que él no tiene ninguna “hipoteca”. “Mi proyecto político es autónomo, yo me debo a los españoles”, ha enfatizado para deslizar “hay otros proyectos políticos que surgen no sé muy bien cómo, de qué componendas”.

Además, Sánchez ha puesto el foco en cuestiones como el bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). “Habré cometido errores pero yo no he puesto a un militante del PP al frente del Tribunal Constitucional o al frente de la RTVE. La mayoría del Consejo General del Poder Judicial de hoy surge como consecuencia de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy hace 11 años ¿Es esto democrático? Me dan lecciones de constitucionalismo y de españolismo, pero que cumplan con la constitución y que no se busquen excusas”, ha expuesto el presidente.