“Hay un malestar emocional consciente e inconsciente”, detalla Koenig. “A veces sabemos lo que estamos sintiendo y otras, no; simplemente nos sentimos incómodos o tristes, y no lo gestionamos. En su lugar, comemos. Luego llegamos a entender lo que nos pasa: pena, remordimiento, arrepentimiento... Cambiamos ese primer malestar, que quizás no nos resulta familiar y nos asusta, por la sensación familiar que viene después de la comida”.

“Los acontecimientos no tienen significado; somos nosotros los que le damos un significado”, señala Koenig. “El significado de comer es ’voy a ser feliz. No voy a estar mal. Voy a disfrutar de esta experiencia maravillosa”.

No olvidemos la serotonina , más conocida como “la hormona de la felicidad”, que cuando está en niveles bajos se asocia a la depresión. Como hormona y neurotransmisor, la serotonina en sí no está en la comida, pero el triptófano , un aminoácido necesario para producir serotonina, sí que está en la comida. Comúnmente asociado al pavo, el triptófano también está presente en el queso, quizá de ahí que los sándwiches de queso fundido nos parezcan tan placenteros. Los hidratos de carbono también pueden estimular los niveles de serotonina, lo cual puede mejorar tu ánimo, así como el chocolate .

Asociamos la comida de recompensa a recuerdos positivos

“Los alimentos de consuelo normalmente están asociados a nuestra madre como compañera de emociones”, afirma Jordan D. Troisi, profesor asociado de Psicología en la Universidad Sewanee.

Troisi colaboró en un estudio de 2015 llevado a cabo por la Universidad Estatal de Nueva York para la revista Appetite. En el estudio participaron un grupo de estudiantes de instituto: a algunos se les pidió que recordaran un momento en el que alguna de sus relaciones más próximas se vio amenazada o en el que se sintieron de alguna forma apartados. Después, los que recordaron sentimientos de aislamiento o soledad tenían más probabilidades de recurrir a alimentos de recompensa, explica Troisi, y esa comida les parecía más sabrosa que a otros estudiantes que no tendían a comer eso en una situación emocionalmente negativa.

“Trabajamos con la idea de que los individuos consumen alimentos de recompensa cuando sienten aislamiento, porque eso les recuerda una relación fuerte que tienen o tuvieron, y les alivia ese aislamiento”, describe Troisi.

Piensa en todos los recuerdos felices y reconfortantes que implican comida. A lo mejor tu familia acostumbraba a celebrar las ocasiones especiales con un paseo con parada en la heladería, o mamá o papá solían alegrarte un día triste con un buen plato de macarrones con queso. Por eso cuando te sientes rechazado o con ansiedad en algún momento, comer estas comidas supone una conexión instantánea con ese momento reconfortante.

Cómo se controla el apetito emocional

Todos los expertos consultados aseguran que el apetito emocional puede estar bien con moderación. Pero cuando este comportamiento se convierte en hábito, puede dañarte tanto física como emocionalmente: físicamente, por el consumo habitual (e incluso excesivo) de alimentos que no son tan saludables; emocionalmente, porque comer para evitar enfrentarse a los sentimientos es como “poner una tirita en un brazo roto”, compara Albers.

Pero, ¿cómo separamos nuestras emociones de lo que comemos? Para empezar, debemos recordar que el verdadero propósito de la comida es nutrirnos. De hecho, Koenig sugiere que el término “alimento de consuelo” [comfort food, en inglés] puede ser en sí parte del problema.

“El confort no es algo que debamos asociar a la comida”, opina Koenig. “Lo normal es dar comida a nuestro cerebro para nutrirlo o como placer ocasional. El confort lo debemos buscar en los amigos, haciendo cosas por nuestra cuenta o practicando actividades saludables que reduzcan el estrés interno”.

“Si empiezas a buscar comida por eso, mejor párate”, aconseja Allen. “Piensa: ’¿Tengo hambre? ¿Necesito algo de comida en el estómago o se ha disparado uno de mis estímulos emocionales para comer? ¿Lo necesito ahora mismo?”.

Tanto Albers como Koenig opinan que deberíamos preguntarnos si de verdad tenemos hambre de comida o si necesitamos otra acción para tratar lo que estamos sintiendo. Allen recomienda escribir un diario, aunque sólo sea anotar lo que comes, cuándo lo comes y por qué. Koenig lo ilustra con un diagrama: Tengo hambre, ¿sí o no? ¿Qué quiero comer? ¿No tengo hambre? ¿Cómo me siento? Si estás apenado, piensa en formas constructivas para asimilar esa pena. Si estás enfadado o dolido por alguien, ve a hablar con esa persona.

Albers y Koenig también mencionan el concepto de consumo consciente. Comer debería ser en sí mismo una actividad. En vez de comer en base al estado de ánimo, deberíamos resolver nuestras necesidades emocionales por un lado y concentrarnos en la comida por otro. ¿Qué tiene de bueno consumir la comida más deliciosa si estás tan emocionalmente distraído que simplemente comes y comes sin saborearlo e ignoras la sensación de plenitud hasta el punto de sentir malestar? Cuando comemos el objetivo es sentarse, disfrutar de esa comida y de sus sabores y ser conscientes cuando estemos llenos.

Pero si estás intentando reducir tus hábitos de apetito emocional, tampoco te limites a comer pechuga de pavo. No dejes de golpe todos tus vicios alimentarios, no te mortifiques cada vez que caigas y piensa en otras formas de confort y recompensa.

“Cuando te dices que no puedes comer algo es cuando más quieres comer esa cosa”, recuerda Allen. “Si te repites que no puedes comer chocolate, entonces piensas en chocolate”.

El riesgo de ser demasiado duros con nosotros mismos sólo incrementa la sensación de estrés, melancolía, pena y culpa, llevándonos a un círculo vicioso. Podemos darnos el gusto de comernos unas galletas de vez en cuando, pero debería ser por el placer de comerlas, y no como una forma de autoterapia.

Este artículo fue publicado originalmente en el ‘HuffPost’ EEUU y ha sido traducido del inglés por Marina Velasco Serrano