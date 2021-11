Macarena Olona hace una afirmación y la cara de Xabier Fortes lo dice todo: "Eso es falso"

En un momento de la entrevista Olona ha soltado: “No nos vayamos que este detalle es muy importante, no te me escapes”. “Yo voy a seguir aquí en esta mesa”, ha respondido el periodista. Y, en ese momento, Olona ha arrancado a hablar del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi .

“Primero, la entrevista de TVE con Arnaldo Otegi es con el secretario general de una formación legal, nosotros entrevistamos a todos los líderes políticos, gusten más unos a la audiencia, gusten menos. Habrá gente a la que no le guste que se entreviste al Partido Popular o al PSOE o a Vox o al portavoz de Bildu”, ha comenzado la explicación el periodista cuando Olona le ha cortado.

″¿Y yo te tengo que permitir que compares al Partido Popular y a Vox con el partido de ETA que es EH Bildu y con su secretario general?”, ha cuestionado con una sonrisa.

″¿Yo he comparado a alguien? Simplemente he dicho que puede haber gente que no le guste...”, ha destacado entonces, cuando la diputada le ha interrumpido hasta en dos ocasiones: “Lo acabas de hacer”.

“Le repito, si me deja acabar, que puede haber gente que le guste más o menos que entrevistes a Vox, al PSOE o a Bildu, pero son partidos legales, nuestra obligación como ley, es respetar el porcentaje en el Parlamento. Por lo tanto Bildu tiene posibilidades de ser entrevistado una o dos veces a lo largo del año, eso es cumplir la ley, y nosotros, y usted es abogada del Estado, sabe que cumplimos la ley”, ha expresado de forma clara el periodista.

Mientras, Olona ha continuado: “Esto va de blanquear la acción sangrienta de ETA, y en esto estáis siendo colaboradores necesarios, porque también recuerdo cómo en tu programa cuando se produjo esa manifestación a favor de la liberación del etarra Henri Parot, lo calificasteis como un gran éxito para nuestra democracia, como una manifestación de nuestra libertad de expresión”.

Ante estas palabras, el periodista ha mostrado cara de incredulidad y ha preguntado dónde se habían producido esas declaraciones. “Aquí en vuestro programa”, ha afirmado Olona y el periodista ha contestado tajante.

“Eso no es así. Eso es falso. No, no. Es que lo que acaba de decir no es verdad”, repetía mientras ella seguía hablando. “Entre el bien y el mal...”, ha comenzado a señalar la diputada.

“Es que no es verdad. Aquí no se dijo lo que usted ha dicho”, ha repetido Fortes y ha zanjado: “Yo le digo que puede considerar lo que quiera, pero lo que ha dicho es falso y lo podemos comprobar en la hemeroteca”.