Más allá del meme: lo que cuenta Macron con sus fotos en sudadera o mirando al infinito

Chesnot via Getty Images

Chesnot via Getty Images

View this post on Instagram

Alex Comes , analista de comunicación política y director de Estudio LaBase, cree que Macron y de La Moissonnière “sin lugar a dudas, son los mejores”. El experto puntualiza que hay que entender las imágenes del presidente francés en un contexto electoral, ya que las presidenciales en el país vecino se celebran en abril.

“Siendo un poco duros, esta situación le ha venido muy bien de cara a arrancar su campaña electoral, le está beneficiando. Su imagen no estaba siendo la mejor en Francia y esto le ha servido para reforzar su imagen de presidente, de hombre de Estado, de líder internacional, porque es él quien está llevando la voz cantante en las reuniones de la UE”, señala Comes.

Para el analista de comunicación “parte de esas fotos de jornadas interminables, de cansancio, son para recordar el trabajo que está haciendo y para vender la imagen de esta especie de héroe que va a salvar al mundo de la Tercera Guerra Mundial”. Eso sí, a pesar de que alaba la estrategia cree que las fotos de la sudadera “están un poco pasadas de frenada”. “Zelenski está a pie de calle con las tropas, pero él está en el Elíseo, puede ser un gesto de apoyo a las tropas francesas, pero tampoco es que estén teniendo un papel predominante. Están un poco forzadas”, apunta Comes.

Según José Luis Martín Ovejero , experto en análisis de la comunicación no verbal, las instantáneas de Macron podrían definirse con el siguiente título: “Un líder ocupado y preocupado”.

View this post on Instagram

“Está claro que él es consciente de que le están haciendo fotos, por lo que puede haber cierto grado de posado, eso nunca lo podemos obviar, evidentemente. No obstante, a pesar de ello, sí que le veo bastante natural en general, porque los gestos, las expresiones faciales, temporales, son bastante normales y naturales dentro de esa situación de ocupado y preocupado. Es como si le hubieran estado haciendo fotos durante muchas horas a lo largo de ese día y ya se hubiera acostumbrado a la cámara y olvidado de ella”, señala el experto. Es un punto en el también coincide Comes: “Desde luego, si están forzadas, están muy bien conseguidas”.

Los mensajes que manda Macron

Para el experto en comunicación no verbal, Emmanuel Macron manda un mensaje muy claro que resumen en cuatro puntos:

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Pensativo : “En una foto en la que está mirando hacia arriba, me llama la atención la posición de los pies, porque con uno se pisa el otro. Es muy curioso”.

¿Está imitando a Zelenski?

“Si lo imita o no, no lo sé, pero lo que es cierto es que Zelenski lo está haciendo dese el primer momento. En Macron no tiene ningún sentido. Imagínate que se pone Pedro Sánchez las camisetas del ejército, es lo mismo”, señala el analista de comunicación.