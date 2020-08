Mascarillas, tabaco y el Derecho Indiano

La prohibición de la Xunta de Galicia de fumar en terrazas y calles no es sino una aclaración pertinente sobre la obligatoriedad que ya existe de llevar mascarilla en todo momento para disminuir los contagios del SARS-CoV-2 y que ha sido ignorada olímpicamente por los fumadores sin ninguna consecuencia. Lo cierto es que en el texto de cada uno de los decretos aprobados por las comunidades autónomas ya se prohibía fumar de forma implícita pues, salvo una interpretación maliciosa, sesgada o torticera de esos decretos era imposible entender lo contrario. ¿Por qué entonces ha hecho falta que una administración lo haga explícito (generando este revuelo), como ya exigió Nofumadores.org el 11 de junio ? Muy sencillo, la industria tabaquera, la hostelería y el fumador han tenido siempre no el derecho, sino el privilegio de aplicar la ley a su gusto, deformarla o pasar de ella y que el resto de la sociedad cargue con los perjuicios. Estos sectores han hecho suyo con gran éxito el principio de “La ley se acata, pero no se cumple”, el conocido principio del Derecho Indiano, que imperaba en el esclavismo tardío español de Santo Domingo, Cuba y Puerto Rico.

Recomiendo hacer un sencillo experimento que yo mismo hice. Caminé 20 minutos a primera hora de la mañana en dirección al centro de mi ciudad con el propósito de quitarme la mascarilla quirúrgica únicamente cuando se impregnara de olor a tabaco. Cada 200 metros, me sentí obligado a quitármela por el puro asco de la sustancia que me obligaban a respirar pegada a la tela. El humo provenía casi siempre de personas con las que me cruzaba caminando o empleados a la puerta de sus lugares de trabajo, aunque en ocasiones vino desde la acera de enfrente. Si este humo tuviera carga vírica, mi mascarilla no me habría salvado, pues su objetivo es proteger a los demás de nuestras gotas de saliva. Al final del paseo me senté en la cafetería, en la que fumaban en 3 de las 9 mesas disponibles, obviando la indirecta de que no les ponían cenicero, como bien estipulan las normas de la nueva normalidad para la hostelería.

Desde el principio de la pandemia ha quedado claro el rol negativo que juega el tabaco. Por eso, más de 30 asociaciones sanitarias y de derechos civiles, entre las que se encuentran CNPT, SEDET, SEPAR, la AECC y la FACUA han suscrito ya el manifiesto impulsado por Nofumadores.org que reclama “considerar los establecimientos hosteleros en su totalidad, espacios libres de humo y de vapores, bajo la imperiosa necesidad de velar por la salud de los españoles y de controlar la evolución de la covid-19”, y que aspira a seguir recabando apoyos ante un cambio que, si los políticos saben sumarse, puede ocasionar un cambio de proporciones históricas.