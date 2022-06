Negarle un aborto a una mujer afecta a su salud durante años

Los legisladores antiabortistas de todo Estados Unidos llevan años aprobando restricciones “por el bien de la salud de las mujeres”, y el viernes 24 el Tribunal Supremo anuló el caso Roe contra Wade para eliminar la protección legal del derecho al aborto.

Sin embargo, un importante estudio muestra que las mujeres a las que se les niega el aborto y llevan el embarazo a término acaban teniendo peores estados de salud años después que las mujeres que abortan.

Los últimos resultados del Estudio Turnaway, realizado por investigadores de la Universidad de California, comparan la salud de unas 330 mujeres que abortaron durante el primer trimestre con 380 que abortaron durante el segundo trimestre y algo más de 160 que intentaron abortar pero fueron rechazadas. A estas últimas se les denegó el acceso al procedimiento porque superaban los umbrales gestacionales de la clínica.

Cinco años después de que las mujeres se sometieran a un aborto o se les denegara, respondieron a preguntas sobre su salud general, así como sobre problemas específicos como dolores crónicos, dolores de cabeza y e hipertensión.

Las mujeres que pudieron abortar, por lo general, calificaron su salud de forma muy similar, independientemente de que el procedimiento se llevara a cabo durante el primer o el segundo trimestre. En cambio, las mujeres a las que se les denegó el aborto y llevaron el embarazo a término salieron peor paradas en la clasificación.

Un 27% dijo que su salud era “regular” o “mala”, en comparación con el 20% de las mujeres que abortaron en el primer trimestre y el 21% que abortaron en el segundo.

También declararon más dolores de cabeza y de articulaciones, aunque los tres grupos tenían tasas similares de otros tipos de dolores crónicos y de obesidad.

“El argumento de que el aborto es perjudicial para la salud de las mujeres no está respaldado por los datos”, asegura la doctora Lauren Ralph, autora del estudio y epidemióloga del proyecto universitario Advancing New Standards In Reproductive Health.

“Por el contrario, vimos sistemáticamente que las mujeres a las que se les negaba el aborto y daban a luz salían peor paradas en los datos”, resume.