No son seres extraños, Lidia

Naciones Unidas, ONU Mujeres, ONU SIDA, además de las principales ONGs del mundo no tienen duda al respecto de que las mujeres trans son mujeres y de que los hombres trans son hombres. Pero este feminismo religioso del Partido Feminista parece que tiene serios problemas con el progreso, y con la dignidad de las personas LGTBI. Las personas trans no merecen soportar tanto odio.

Cada vez que Falcón afirma que las mujeres trans no son mujeres o que los hombres trans no son hombres atenta contra los derechos de estas personas, les niega su identidad, se la cuestiona. Las afirmaciones acerca de que las personas trans se mutilan cuando se operan asevera más su ignorancia y su dogmatismo. Me producen auténtica repulsa estas declaraciones, este pensamiento y la defensa de un tipo canónico de mujer que solo existe en la cabeza de Lidia y del Partido Feminista.

Si usáramos un distorsionador de voz y nos tapáramos los ojos no podríamos distinguir si las frases lesivas sobre la dignidad de las personas trans vienen de Santiago Abascal o de Lidia Falcón, de Vox o del Partido Feminista de España. Comparten tesis y retórica. Ambos usan términos como lobby gay o lobby trans. Ambos dicen que los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. Y ambos están lesionando la dignidad de las personas transexuales.

Afortunadamente, la mayor parte de la sociedad no tolera estas afirmaciones. Afortunadamente, la mayoría tenemos claro el concepto de respeto y de diversidad. Y callar no es la solución, callar nunca es la solución. Las personas trans no están solas ni lo estarán: somos muchos los que estamos a su lado, y no daremos pasos atrás ni a un lado. Su dignidad tiene que ser defendida colectivamente por toda la sociedad. El Partido Feminista está causando sufrimiento a seres humanos con estas y otras declaraciones, menoscabando la dignidad de las personas trans de un modo consciente y gratuito.

Todos reconocemos la condición de víctima de Lidia Falcón a manos del fascismo. Pero ser víctima no te da licencia para convertirte en verdugo, ser víctima del fascismo no te da carta blanca para arremeter contra las personas trans, uno de los colectivos más vulnerables y discriminados de la historia. Por el contrario, quienes, desde su posición de privilegio intentan menoscabar la dignidad de otros están más cerca del totalitarismo que de la democracia. Y no merecen mi respeto. Las personas trans son mis hermanas.