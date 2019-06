Novelas de despertares amorosos, apasionados romances y tensiones eróticas en verano

‘El amante’, de Marguerite Duras

“Tengo quince años y medio, en ese país las estaciones no existen, vivimos en una estación única, cálida, monótona, nos hallamos en la larga zona cálida de la tierra, no hay primavera, no hay renovación”.

La voz de Marguerite Duras (Saigón, 1914-París, 1996) suena nítida y melancólica en El amante. Es la reconstrucción de un momento y secreto esencial de su vida. Relata su perturbador despertar a la vida sensual y sexual, al placer, a esos momentos en los que las miradas ajenas tornean la existencia antes de que lo haga la propia conciencia de la persona. “Una adolescente tanteando en sus instintos y a punto de estallar la florescencia de su belleza, se enreda en una relación con un rico comerciante chino de 26 años”, escribió Winston Manrique Sabogal en El País.