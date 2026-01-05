La Fundación Princesa de Asturias denuncia la usurpación de identidad de la princesa Leonor para una estafa

Nadie se libra de las suplantaciones de identidad. Cada vez son más frecuentes los casos de usurpación de identidad de famosos que tratan de engañar y estafar a través de anuncios en redes sociales y la última ha salpicado de lleno a la casa real española.

Tal y como ha comunicado la Fundación Princesa de Asturias, han usurpado la identidad de la princesa Leonor para realizar una serie de estafas en redes sociales pidiendo de forma fraudulenta dinero y recaudación para la mencionada fundación.

"La Fundación Princesa de Asturias advierte de que no dispone de programas de ayuda económica, subvención de proyectos, sorteos u otros mecanismos de naturaleza monetaria, destinados a ciudadanos particulares", han comenzado detallando en la noticia publicada en su web.

En ella, recuerdan que la princesa de Asturias "no solicita, ofrece o gestiona aportaciones económicas bajo circunstancia alguna a través de esta Fundación". "Cualquier mensaje o perfil que afirme lo contrario carece de legitimidad. La única información veraz es la publicada a través de los canales oficiales de la Fundación Princesa de Asturias y de la Casa de Su Majestad el Rey", añaden.

Tras esto, aseguran que "se han detectado perfiles falsos y comunicaciones fraudulentas en redes sociales", que usurpan la identidad tanto de la Fundación Princesa de Asturias como de la propia princesa Leonor.

Asimismo, instan "a los ciudadanos que puedan verse afectados, que pongan estos hechos en conocimiento de las autoridades competentes". Desde la Fundación, lamentan "las posibles molestias y daños generados en su nombre a través de estas prácticas delictivas".

Una oleada de estafas con rostros de famosos

El pasado año, la noticia de una mujer francesa que había sido víctima de una estafa de 230.000 euros por un falso Brad Pitt que encontró en una página de citas dio la vuelta al mundo. Pero su caso no es el único y se ha repetido con nombres como Denzel Washington o Hugh Jackman.

El caso de los rom scam o estafa amorosa en el que se usurpa la identidad de un famoso en una web o app de citas para acabar pidiéndole poco a poco importantes cantidades de dinero no es el único y otros españoles como Carlos Alcaraz o Pablo Alborán han denunciado públicamente que se ha usado su imagen como reclamo de varias estafas.

La del laureado tenista animaba a las víctimas mediante un mensaje de su equipo en redes sociales a invertir en una supuesta empresa del murciano bajo la premisa "quiero que te comuniques con un fan seleccionado con respecto a mi empresa de inversión" con la que supuestamente podían ganar hasta 3.500 euros.

Otro rostro que ha denunciado en diversas ocasiones la suplantación de identidad de este tipo de anuncios que animan a invertir es Susanna Griso, que ha llegado a ver cómo gracias a la inteligencia artificial ella misma aparecía en vídeo promocionando criptomonedas.

"Las grandes plataformas los permiten. Recrean mi voz, acabarán recreando mi propia imagen. Lo peor es que lleva a un artículo que no existe y que luego te pide que inviertas en criptomonedas", denunció en su programa Espejo Público (Antena 3). "Estoy harta de denunciar. He presentado tantas denuncias que siento que no sirve para nada", lamentó.