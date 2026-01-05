Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El PSOE de Madrid se fija en lo que hace Ayuso durante la entrevista con Susanna Griso sobre Venezuela: la clave, en los ojos
Isabel Díaz Ayuso, durante su intervención en 'Espejo Público' tras la detención de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso ha estado este lunes en Espejo Público, donde ha hablado sobre la operación de Estados Unidos en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro. 

En su intervención, cargada de palabras gruesas contra el gobierno chavista, se puede apreciar un curioso detalle que no está pasando desapercibido. La líder popular, que ha intervenido en directo, mira continuamente a su derecha mientras habla sobre la "narcodictadura" de Venezuela.

De ahí que muchos aseguren que está leyendo una "chuleta" donde tiene anotada su opinión sobre los hechos ocurridos este sábado en el país latinoamericano. "Numerosos informes denuncian los crímenes de guerra y la situación de Venezuela", ha dicho en el programa de Antena 3.

"Empieza a balbucear"

Sin embargo, la cosa no queda ahí, porque lo más llamativo es que Isabel Díaz Ayuso pierde la fluidez durante su discurso en el momento en el que Susanna Griso le da la réplica, mostrándose dubitativa e incluso nerviosa.

Este detalle no ha pasado desapercibido para el PSOE de Madrid, que en su cuenta de X aseguran que la presidenta de la Comunidad de Madrid "empieza a balbucear cuando deja de leer la chuleta y le vienen las preguntas incómodas".

Además, los socialistas madrileños han aprovechado la ocasión para mandar un recado a su rival en la Asamblea, asegurando que ésta "sabe tanto de política internacional como su novio de pagar impuestos"

"Una de las noticias más importantes"

Antes de comentar la noticia de la detención de Nicolás Maduro por Estados Unidos en Espejo Público, Isabel Díaz Ayuso reaccionó en su cuenta de X, donde dijo que el sucesor de Hugo Chávez es "un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo". 

Asimismo, aprovechó para celebrar "la caída del régimen y la vuelta de la democracia a Venezuela con la Nobel de la Paz María Corina Machado", calificándola como "una de las noticias más importantes de los últimos tiempos".

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
