Un Trump envalentonado le exige todo a Venezuela y pone en su diana a Colombia: "Me suena bien otra operación"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es "el puto amo". No lo ha podido describir mejor el periodista argentino Martín Caparrós, en una viral columna en El País a raíz de la operación norteamericana que, el sábado pasado, acabó con el arresto del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. No hay dudas de la, digamos, asertividad del republicano y esta noche ha dado una nueva muestra de ello al comparecer ante la prensa para exigir todo a lo que resta del Ejecutivo venezolano y, de paso, lanzar amenazas a otros países, especialmente Colombia, pero también Cuba.

A bordo del Air Force One, que lo llevaba a Washington desde su residencia en Mar-a-Lago (Florida), donde ha estado las dos últimas semanas (la Casa Blanca ya tal), el mandatario norteamericano ha exigido a la nueva presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, "acceso total" al país en términos de recursos naturales y de otra índole, al tiempo que ha amenazado con realizar nuevos ataques sobre la nación caribeña si el Gobierno "no se porta bien".

"Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo", afirmó Trump, que hizo hincapié en las infraestructuras, ya que "las carreteras no se construyen y los puentes se están cayendo", dice.

Ha vuelto a asegurar que las grandes petroleras estadounidenses entrarán en Venezuela a reparar la infraestructura que construyeron y que, según él, el chavismo robó a Washington.

Trump ha vuelto a reiterar esta madrugada que su operación para capturar y llevar ante la Justicia de su país por "narcoterrorismo" a Maduro, que implicó bombardeos en Caracas y regiones cercanas que que se supone que ha dejado al menos 32 muertos, responde a una nueva de intervención en Latinoamérica que bautizó como Doctrina Donroe, parafraseando la antigua Doctrina Monroe, ya que "el hemisferio (occidental) es nuestro". Es lo que llevaban meses anunciando los analistas, que ahora el magnate reconoce sin careta, y que recuerda a otros tiempos, de nuevo, sin respeto al derecho internacional.

El republicano aseguró que tanto la misión, bautizada como Resolución Absoluta, nombre del operativo para capturar en Caracas a Maduro el sábado, como su nueva doctrina Donroe persiguen "la paz en el mundo", pese a que vienen acompañadas de detención de dirigentes, bombardeos y bloqueos, poco que ver con la imagen de pacificador y merecedor del Nobel de la Paz que cacarea Trump y, también, contraria a su promesa electoral de poner a América primero (sic), potenciando la actuación exterior cuando los datos de inflación o paro empiezan a empeorar, afronta el cierre de Gobierno más largo coocido o le estallan en la cara escándalos como el del pederastas Jeffrey Epstein.

Y si no...

El presidente estadounidense subrayó que el Ejército de su país sigue preparado para realizar un segundo ataque en Venezuela como el que ayer golpeó la capital venezolana, La Guaira, Aragua y Miranda. Al ser preguntado sobre si en la actual situación -con Maduro en una prisión estadounidense y Rodríguez al mando- ese segundo ataque está descartado. Trump fue tajante: "no, no lo está. Si no se portan bien, lanzaremos un segundo ataque", informa EFE.

Pero no se conforma con Venezuela y, por eso, ha vuelto a lanzar advertencias contra su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, ya que dijo que le sonaba "bien" la posibilidad de enviar a su país una misión como la que culminó con la captura de Maduro. "Colombia está gobernada por un hombre enfermo, que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos, pero no va a seguir por mucho más tiempo, déjenme decirles", ha afirmado. Insistió luego que Petro tiene "molinos de cocaína, fábricas de cocaína", una acusación de peso sobre la que no ha presentado pruebas, como en el pasado, como en los ataques a lanchas en aguas del mar Caribe que han dejado desde octubre más de cien muertos. Cuando una periodista le preguntó si EEUU está considerando "una operación como la de Venezuela", Trump no lo descartó: "Me suena bien". Fue la frase exacta.

Petro ha denunciado en estas horas la ilegalidad del ataque de EEUU a Maduro. “Sin base legal para realizar una acción contra la soberanía de Venezuela la detención se convierte en secuestro”, dijo esta tarde en su cuenta de X sobre la captura a Nicolás Maduro. “Lo hecho por Donald Trump es aberrante. Han destruido el estado de derecho a nivel mundial. Se han orinado sangrientamente sobre la soberanía sagrada de toda Latinoamérica y el Caribe”, añadió.

También se ha defendido reiteradas veces contra la acusación de que él es un narcotráficante. "Mi nombre en 50 años no aparece en los archivos judiciales sobre narcotráfico ni de antes ni del presente. Deje de calumniarme señor Trump", afirma este domingo desde su cuenta de X. Considera, además, que esto es una venganza porque él lideró una manifestación en Nueva York, en septiembre del año pasado, en la que le pedía a soldados de EEUU no respetar las ordenes de Trump cuando implicaran un apoyo al gobierno de Israel en su ofensiva contra Gaza. "Por lo que dije usted se tomó la soberbia de castigar a mi opinión", considera Petro. Tras esa manifestación, el Gobierno de EEUU revocó la visa del presidente colombiano, recuerda El País.

Más: también volvió a hablar Trump sobre las ofertas para enviar al Ejército estadounidense a México a combatir los narcotraficantes de ese país, un tema, que según sus palabras, le ha planteado a la presidenta Claudia Sheinbaum, de la que repitió que "es una persona estupenda" pero que "tiene un poco de miedo sobre los carteles controlando México".

"Hay que hacer algo con México. México tiene que organizarse, porque se están filtrando (los estupefacientes) desde México. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los carteles son muy fuertes en México", afirmó. Trump aseguró que "cada vez" que ha hablado con Sheinbaum ha ofrecido enviarle tropas, lo que la mandataria ha rechazado reiteradamente debido a la soberanía del país.

Palabras ha tenido también sobre Cuba, ya que considera que el Gobierno de Miguel Díaz-Canel "está a punto de caer" y que no cree que haga falta "acción alguna" por parte de su país en la isla. "No sé cómo van a poder mantenerse, no tienen ingresos. Recibían todo sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano", aseguró el mandatario estadounidense.

Todos los señalados por el inquilino del Despacho Oval son Gobiernos de izquierda, huelga decirlo.

¿Quién manda aquí?

Al ser preguntado por un supuesto proceso de transición en el futuro en Venezuela y sobre la gestión temporal del país, Trump también ha vuelto a dar respuestas controvertidas. "No me pregunten sobre quién manda, porque les daré una respuesta y será muy controvertida", le espetó a una periodista. "¿Qué significa eso?", prosiguió la reportera. "Que nosotros estamos a cargo", respondió el magnate neoyorquino.

Trump ya puso en duda ayer que la principal líder opositora venezolana, Maria Corina Machado, tenga capacidad para gobernar en Venezuela porque "no tiene el respeto ni apoyo suficientes en el país" y que miembros de su Gabinete, como el secretario de Estado, Marco Rubio, el de Guerra, Pete Hegseth, o el director de la CIA, John Ratcliffe, "gobernarán" el país suramericano por un periodo indeterminado.

Trump pareció descartar a su vez la posibilidad de celebrar pronto elecciones en Venezuela. "Creo que nos estamos enfocando más en arreglarlo, en prepararlo primero, porque es un desastre. El país es un desastre", aseguró.

El diario The New York Times ha publicado esta madrugada un análisis en el que deja claras las contradicciones sobre este extremo en la Adminstración, ya que cuando se le preguntó a Rubio, el canciller, cómo EEUU planeaba gobernar Venezuela, no presentó un plan para una autoridad de ocupación estadounidense, como la que el gobierno de George W. Bush estableció en Bagdad durante la guerra de Irak (2003), sino que habló de coaccionar a un Gobierno venezolano dirigido por aliados de Maduro para que implemente cambios en sus políticas.

Las fuerzas estadounidenses continuarán impidiendo la entrada y salida del país de los petroleros incluidos en la lista de sanciones estadounidenses hasta que el Ejecutivo abra la industria petrolera estatal a la inversión extranjera -presumiblemente dando prioridad a las empresas estadounidenses- y realice otros cambios, declaró en el programa "Face the Nation" de CBS News. "Eso sigue vigente, y es una enorme influencia que seguirá vigente hasta que veamos cambios, no solo para promover el interés nacional de Estados Unidos, que es prioritario, sino también para un futuro mejor para el pueblo venezolano", dijo el jefe de la diplomacia norteamericana.

Y en un tenso intercambio posterior en “Meet the Press” de NBC News, Rubio se quejó de que la gente estaba obsesionada con la declaración de Trump de que el Gobierno estadounidense gobernaría Venezuela. Añadió que "no se trata de gobernar, sino de gobernar la política al respecto".