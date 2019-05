O Más Madrid o menos España

Son también las dos únicas candidaturas que aspiran a una transversalidad que les permita abrir brecha en el anquilosado y copado espectro político. En palabras de Errejón: ”Hoy se me han acercado unos jóvenes que no tenían aspecto de votarnos, pero escucharon nuestro discurso, y les ha gustado lo que hablamos sobre dedicar recursos a alquileres asequibles e instalaciones deportivas. Tenemos la voluntad de ser un ayuntamiento que va a defender a todos los madrileños, empezando por aquellos que no nos entienden, a los que les han hablado mal de nosotros, que verán en nuestros hechos que no hacemos demagogia. Queremos que vengan a decirnos: nosotros votábamos al PSOE, al PP, a Cs, pero os vamos a votar a vosotros, porque habéis hecho de mi barrio y mi calle un entorno mejor. Esa es nuestra diferencia, mientras que algunos solo luchan por siglas, o por sus partidos″... Solo que ese discurso lo ha pronunciado en realidad Ortega Smith en Hortaleza. Pero sólo uno de ambos proyectos es sincero. Sólo uno de los dos lleva desarrollando una idea transversal desde 2014, cuando el Vox de Vidal-Quadras era una agencia de colocación del PP que se autodenominaba ‘derecha auténtica’. Sólo uno de los dos exponentes tiene un largo compromiso con los frentes amplios -por el que lo ha sacrificado todo-, mientras que el otro ha tenido una reciente ocurrencia ‘atrápalo-todo’ con vistas a medrar. Sólo uno es cocina a fuego lento, y el otro es rápida comida basura; sólo uno es receta de la abuela, y el otro es producto procesado.

Es hora de dar un golpe sobre la mesa. Nuestra patria son los comedores públicos y no los banquetes en reservados, es la bandera para todos y no la bandeja de unos pocos, es el derecho al plato caliente y no la súplica por unas migajas, es vivir comiendo bien y no comer para apenas sobrevivir, es un país de pan con chorizo y no sin pan para tantos chorizos, es un salario mínimo que pueda llenar la nevera y no una amnistía fiscal a quienes vaciaron nuestros almacenes, es la impagable hora del bocadillo y no las horas extra impagadas, es educación infantil en dieta mediterránea y no riesgos de desnutrición y obesidad, es la hermandad entre comensales y no la voracidad de los caníbales, son las cenas familiares y no los desayunos del IBEX, es el mesón de la esquina y no la cadena de las antípodas, es Errejón en La Jota y no Cifuentes en el McDonalds, es el agua pública de Carmena y y no el ERE en CocaCola de Marcos de Quinto. El domingo 26 de mayo, podemos encargar dos opciones de menú para los próximos años. O un menú fresco y variado, o el menú insalubre de siempre. O una cocina que cada día suma más, o una cocina que cada día despide imputados y tránsfugas: o Más Madrid o menos España. Habrá un Madrid despensa de España entera, o una España de sobras para medio mundo. O un Madrid de carácter humilde y cuerpos abastecidos, o una España de nacionalistas con platos vacíos.

Buen provecho.

