El consultor político Luis Arroyo incide en que Podemos llegó a la política con un relato “construido desde el cabreo, la indignación, el asalto a los cielos” y “desde la toma del poder activa, no diré violenta pero sí agresiva” y eso, según Arroyo, “genera una reacción del statu quo”.

La formación morada causó un terremoto sin precedentes en España con un discurso que los expertos califican de radical y muy centrado en la crítica a los poderosos. Una nueva forma de hacer política que puso el listón de la decencia más alto que nunca. Ese umbral se ha convertido en arma de doble filo para Podemos en general e Iglesias en particular.

‘Coletas’. ‘Vicepandemias’. ‘Chepablo’. ‘Pablenin’. ‘El marqués de Galapagar’. A Pablo Iglesias ya no le queda ni un centímetro de cara donde recibir bofetadas. Se las han dado de todo tipo y desde todos los lados. La mayoría de veces, mediante descalificaciones que el vicepresidente del Gobierno puede encontrarse con tan sólo buscar su nombre en redes sociales o escuchar alguna tertulia política escorada a la derecha. O muy a la derecha.

Para Arroyo, la compra del chalet es, en el relato, la prueba que certifica “la hipocresía y el engaño”: “En la narrativa, en las cafeterías y en las tabernas cala eso de ‘No ves, el que decía que iba a vivir en Vallecas ya se ha comprado un chalé con piscina’. Hay un punto de inflexión bastante notable, pero no definitivo, en la compra de la casa”.

“Es el único partido de la historia que ha hecho un referéndum sobre el chalet de su líder” , sentencia Simón. El politólogo considera que, en los inicios de Podemos, el partido morado instaló en la política la necesidad de “tener una moral Franciscana”. “Insistieron mucho en que era una crisis de representación, lo de ‘no nos representan porque no son como nosotros y yo sí porque soy como tú’”, argumenta.

Todos los mensajes del Podemos de 2014 reverberan ahora cada vez que sale en cualquier debate la casa de Galapagar. Pablo Simón hace hincapié en que los de Iglesias “han moralizado la vida pública” a partir del comportamiento individual. Esto ha propiciado que los rivales políticos traten de erosionar su credibilidad a través de su comportamiento privado. “Salvo con Pablo Iglesias, nadie sabe dónde vive ningún líder político de España”, revela Simón.

Fumanal afirma que hay estudios cualitativos y encuestas que certifican que el chalet “hizo mucho daño” porque dio argumentos a sus detractores y defraudó a muchos de sus simpatizantes: “La decisión de comprar el chalet era política. Los políticos pueden decir muchas cosas pero la gente no los oye, la gente los mira. No me digas lo que haces. Hazlo, y entonces lo valoro. Fue un signo de incoherencia política brutal”, comenta.

La coleta como símbolo

La indumentaria de Pablo Iglesias también ha sido objeto de debate desde su entrada en la política española. Las camisas de Alcampo, la ausencia de corbata y de traje y su característica coleta ha construido una imagen diferenciada de lo que ellos calificaron como “vieja política”.

Además de la forma de vestir, Iglesias introdujo en el lenguaje popular expresiones como “la casta”, “el régimen del 78″, “no nos representan”, “PSOE y PP la misma mierda es”, “transparencia”...

El experto en comunicación no verbal Sergio Colado, presidente de ACONVE (Asociación de Analistas de Comportamiento No Verbal), asegura que Pablo Iglesias, a nivel de comunicación, “es bastante bueno jugando con el lenguaje no verbal y con la oratoria, rara vez comete un desliz”. Colado incide en que el líder de Podemos suele hablar con agresividad y que “sabe usar muy bien esa expresión facial de contrariado”.