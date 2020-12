Ortega Cano y el honor de los marcianos

A ver, si hubiera sido al revés todavía yo lo habría podido entender… Si un extraterrestre rollo Men In Black hubiera andado por Cartagena y hubiera visto el cartel de Mongolia en donde se le representa con la cara de Ortega Cano, yo habría entendido que corriera a la comisaría más cercana para interponer una demanda contra la revista satírica por atentado contra su honor. El honor del marciano, claro. Tiene que ser muy duro de digerir que te representen públicamente en una imagen con la cara de ese señor. Y no me habría extrañado que un tribunal escrupuloso hubiera aplicado sin piedad la parte del código penal referida al Delito de Odio Galáctico o a la Ofensa contra el Honor Interestelar, condenando a los demandados a sufragar el lanzamiento de una sonda espacial con una petición de perdón leída por Edu Galán y Darío Adanti. Pero que haya sido el extorero, el matador, el que se haya sentido agraviado… no sé… llevo días dándole vueltas y no le encuentro sentido.