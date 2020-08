Pablo Iglesias e Irene Montero dejan sus vacaciones en Asturias tras recibir pintadas y presiones

En los últimos meses las críticas contra la pareja Iglesias-Montero se han recrudecido y han llegado a la puerta de su domicilio en Galapagar, donde se han concentrado manifestantes en un escrache a dos de los miembros del Ejecutivo.

La presión frente a la casa de ambos no es obra únicamente de ciudadanos anónimos. A finales de junio, la propia Irene Montero denunció a una concejal de Vox en la localidad madrileña, Cristina Gómez Carvajal, por coacciones y acoso diario. La representante del partido de Abascal, según la titular de Igualdad, no dejó de acudir al domicilio a diario durante el estado de alarma y aseguró que no iba a parar hasta que la ministra abandonase su domicilio particular.