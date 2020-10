Pedro Cavadas genera murmullos en 'El Hormiguero' con sus palabras sobre Fernando Simón

El prestigioso cirujano Pedro Cavadas se ha mostrado extremadamente crítico en El Hormiguero con la gestión que se ha hecho en España de la crisis del coronavirus y ha sido muy duro con Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

El doctor ya fue muy rotundo sobre el epidemiólogo hace unas semanas en una entrevista con El HuffPost, en el que preguntado sobre él respondió: ”¿Ha habido alguien controlando la pandemia? Primera noticia que tengo”.

Cavadas ha asegurado a Pablo Motos que se le está intentando “medio enemistar con una persona” con la que no tiene “ningún interés”. “No lo conozco ni ganas, y él tampoco tendrá interés en conocerme a mí, como debe ser”, ha asegurado en unas declaraciones que han generado silencio, murmullos y hasta alguna risa en el plató.

“La realidad es la que es, si se hubieran las cosas muy bien... no sé quién lo ha controlado, pero quien lo ha hecho lo ha hecho mal porque el resultado es muy malo. Y es muy malo dos veces. Entonces si el resultado es malo es que quien estaba la cargo lo ha hecho muy mal. ¿Quién estaba? No lo sé. Si alguien me dice que es una persona con nombre y apellidos, el resultado no ha sido muy bueno”, ha asegurado Cavadas, que ha afirmado que no se puede creer que nadie viera venir “algo tan claro y tan patente” como lo que iba a ocurrir con el coronavirus.

“Ha habido situaciones que serían risibles si no fuera de lo que va, que es de sufrimiento, muerte y ruina económica”, se ha quejado el cirujano, que ha subrayado que “están jugando” con sus impuestos.

“Si se pagan yo quiero que se gestionen para el bien común. Si es así perfecto, aceptado. Pero si llegamos al punto en que las mascarillas no son necesarias, luego que sí pero es que no había...” se ha lamentado Cavadas, que ha matizado que no quiere personalizar “porque cualquiera lo hubiera hecho aproximadamente igual”.

“Cuando hay catástrofes, que vengan gestores, del color que sea. En este país hay talento. Estoy convencido de que hay profesionales con talento para poder gestionar una situación critica, no digo solucionarla”, ha reflexionado.