El expiloto Aleix Espargaró se pronuncia más tajante que nadie sobre la entrevista de The Grefg a Bukele 

Hace apenas 12 horas que el streamer murciano David Cánovas, conocido The Grefg, ha subido a su canal de YouTube, con 19,4 millones de seguidores, su entrevista al controvertido presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Antes, el youtuber había estado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), el polémico centro penitenciario donde, según datos del 11 de junio de 2024, hay más de 14.000 reclusos en la que es una de las cárceles más grandes del mundo, con capacidad para 40.000 personas.

Tanto el vídeo del CECOT como la posterior entrevista a Bukele han suscitado halagos y críticas. En la charla, el presidente salvadoreño cuenta cómo en 2023 puso en marcha su centro para acabar con los pandilleros, algo que muchos apoyan pero que ha sido puesto en tela de juicio por organizaciones de Derechos Humanos por falta de garantías procesales y por el trato vejatorio.

"Bukake a Bukele"

El también murciano Víctor Egío, exdiputado de Podemos en la Asamblea de Murcia y profesor de Ciencias Políticas especializado en política internacional, ha respondido a The Grefg diciéndole que le ha hecho "un bukake a Bukele".

"Bukake a Bukele. Ni una palabra de TheGrefg sobre los más de 26.000 inocentes detenidos en el campo de concentración del CECOT. Ni una palabra sobre la persecución a periodistas y opositores", ha dicho Egío.

Que ha apostillado finalmente: "Ni una palabra sobre la inmensa fortuna que ha amasado el clan Bukele. Cada vez que uno de estos andorranos desahuciadores de ancianas dice que es 'apolítico' muere un gatito'".

Un tuit que ha llegado hasta el piloto Aleix Espargaró, que respondido tajante al exdiputado de Podemos: "Por qué no contestas a los muchos salvadoreños que viven allí y te estan escribiendo diciendo que ahora viven mucho más tranquilos y sin crimen en las calles? O es que criticar a @TheGrefg que al menos, ha ido allí a informar y llegar a mucha gente, da más clickbait?".

"Aleix, ¿qué haces entonces en Andorra pudiendo vivir en El Salvador?" Egío a Espargaró

Y Egío no se ha quedado callado y le ha dicho: "Aleix, ¿qué haces entonces en Andorra pudiendo vivir en El Salvador? No hace falta que contestes. Todos lo sabemos. No vuelvas".