Por qué no deberías beber alcohol antes y después de la vacuna

En el documental de la BBC The Truth About Boosting Your Immune System (La verdad acerca de fortalecer tu sistema inmunitario), la doctora en Inmunología Ronx Ikharia tomó muestras de sangre de varios voluntarios antes y después de beber tres copas de vino blanco. Lo que descubrió fue que ese alcohol es suficiente para reducir a la mitad la cantidad de linfocitos blancos de la sangre.