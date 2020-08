Por qué no deberías ridiculizar a los negacionistas del virus

Paco Freire/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Paco Freire/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) Manifestación contra el uso de mascarillas y de las vacunas en Barcelona, el 25 de julio de 2020.

Que tire la primera piedra quien no se haya burlado nunca de los antimascarillas, de los antivacunas o de quienes niegan la existencia del coronavirus. Pues bien, estábamos cometiendo un error: los estudios dicen que ridiculizar esas posturas no hace más que reforzarlas.

Hace unas semanas, en la plaza de Colón de Madrid, hubo una manifestación que reunió a centenares de personas por varios motivos diferentes pero relacionados entre sí: cuestionaban el uso de mascarillas, la validez de las pruebas PCR, la seguridad de la vacuna, la efectividad de la distancia de seguridad y, en algunos casos, la existencia misma del virus. El cantante Miguel Bosé, uno de los promotores y gran ausente en este encuentro, enseguida salió a matizar su postura: el “bicho” sí existe, dijo, pero todo lo demás… no tanto.

No todos en el mismo saco

Esto demuestra que el movimiento es más complejo de lo que parece a primera vista, por lo que “no conviene simplificar”, señala Pedro Gullón, médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. “Por un lado, entre ese grupo hay gente muy negacionista, como en muchos otros países, que se dedican a negar hechos científicos y además suelen ser antivacunas”, explica. Con ellos, hay poca esperanza de cambio. Pero también hay otro grupo más heterogéneo “que a lo mejor no comprende por qué hay que llevar mascarilla al aire libre, o gente que piensa que las medidas de seguridad frente al coronavirus son excesivas”, sugiere el epidemiólogo. “Esta gente no es tan negacionista, se encuentra en un ámbito de grises y son ellos con los que probablemente se pueda mejorar la estrategia de comunicación”, apunta.

Estas personas tampoco son las mismas que, antes de que terminara el estado de alarma, salieron a las calles con sus cacerolas en los barrios más ricos de las ciudades, aunque tienen algo en común. “El impulso del movimiento antimascarillas viene de un lugar parecido al surgimiento de ‘los Cayetanos’, desde una ideología muy liberal que no comprende las restricciones que tienen que ver con lo colectivo y con la salud pública”, afirma Gullón. No obstante, dice, “el movimiento [antimascarillas] es un poquito más transversal y también acoge a gente que realmente está cansada o que no ve avances”. “Creo que viene también del descontento con una situación que es amarga para todo el mundo y que a veces puede salir por diferentes lugares”, sostiene. “La gente lo pasa mal y se cansa”.