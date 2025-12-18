Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Quiz | ¿Cuánto sabes realmente de las elecciones extremeñas?
Política

Quiz | ¿Cuánto sabes realmente de las elecciones extremeñas?

El pistoletazo de salida del nuevo ciclo electoral arranca este domingo en Extremadura con sus primeras autonómicas en solitario, pero ¿te has enterado de algo durante la campaña?

Antón Parada
Ilustración digital generada por IA con un juego similar al Trivial en el anfiteatro romano de Mérida (Badajoz, Extremadura).
Ilustración digital generada por IA con un juego similar al Trivial en el anfiteatro romano de Mérida (Badajoz, Extremadura).

Endgame. Recta final de la campaña. Todo listo para reflexionar. Pero si tu pregunta inmediata ha sido: '¿De qué campaña está hablando?'; probablemente tengas que reflexionar sobre otras cosas, como que hay vida más allá de Madrid [sustituible por cualquier otra gran ciudad a la que has tenido que mudarte en busca de trabajo]. Este es el momento de Extremadura, tierra que por primera vez en su historia celebrará este domingo sus elecciones autonómicas en solitario.

A menudo una tierra olvidada frente a otras comunidades autónomas, esta ha sido una oportunidad única para escuchar las soluciones a demandas básicas de una ciudadanía extremeña que vive en una de las zonas a la cola de la tasa de desempleo junto con Andalucía y con Canarias, que carece de la posibilidad de desplazarse por su territorio en un tren de alta velocidad -aunque las obras estén en curso- o que duda sobre si es hora de echar el candado en la central nuclear de Almaraz y abrir un nuevo futuro verde.

Es probable que muchas de las anteriores cuestiones ni siquiera hayan trascendido entre los llamados a votar este domingo. Pero, ¿lo han hecho otras como el motivo del adelanto electoral o los candidatos que se presentan a esta cita electoral? ¿Y las posibles alianzas resultantes? 

Desde El HuffPost hemos preparado un cuestionario para que compruebes cuánto sabes realmente de estas elecciones extremeñas. ¡Participa en nuestro quiz!

(Pincha aquí para hacerlo si no puedes visualizar correctamente nuestro quiz)

Antón Parada
Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

