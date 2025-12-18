Quiz | ¿Cuánto sabes realmente de las elecciones extremeñas?

Endgame. Recta final de la campaña. Todo listo para reflexionar. Pero si tu pregunta inmediata ha sido: '¿De qué campaña está hablando?'; probablemente tengas que reflexionar sobre otras cosas, como que hay vida más allá de Madrid [sustituible por cualquier otra gran ciudad a la que has tenido que mudarte en busca de trabajo]. Este es el momento de Extremadura, tierra que por primera vez en su historia celebrará este domingo sus elecciones autonómicas en solitario.

A menudo una tierra olvidada frente a otras comunidades autónomas, esta ha sido una oportunidad única para escuchar las soluciones a demandas básicas de una ciudadanía extremeña que vive en una de las zonas a la cola de la tasa de desempleo junto con Andalucía y con Canarias, que carece de la posibilidad de desplazarse por su territorio en un tren de alta velocidad -aunque las obras estén en curso- o que duda sobre si es hora de echar el candado en la central nuclear de Almaraz y abrir un nuevo futuro verde.

Es probable que muchas de las anteriores cuestiones ni siquiera hayan trascendido entre los llamados a votar este domingo. Pero, ¿lo han hecho otras como el motivo del adelanto electoral o los candidatos que se presentan a esta cita electoral? ¿Y las posibles alianzas resultantes?

Desde El HuffPost hemos preparado un cuestionario para que compruebes cuánto sabes realmente de estas elecciones extremeñas. ¡Participa en nuestro quiz!

(Pincha aquí para hacerlo si no puedes visualizar correctamente nuestro quiz)