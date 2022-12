Qué es y cómo funciona la PrEP, el tratamiento preventivo contra el VIH

YakubovAlim via Getty Images/iStockphoto

El farmacéutico señala que la PrEP reduce las probabilidades de infección por VIH en “aproximadamente un 90%”, aunque esto no quiere decir que haya que descuidar otras herramientas de prevención. “Debe entenderse como una herramienta que complementa la estrategia integral de prevención del contagio con VIH por vía sexual: es importante que la minimización del riesgo contemple también la educación sanitaria y promueva las prácticas sexuales seguras, incluyendo el uso del preservativo”, insiste Fernández, que cree importante recalcarlo porque “el uso de PrEP puede dar una sensación de protección” frente a otras ITS.

¿Quién y cómo puede acceder a ella?

Puesto que es un tratamiento de prevención, la PrEP no se administra a personas que ya tienen VIH. “Se recomienda a aquellas personas que se encuentran en una situación de alto riesgo de contraer la infección”, explica el farmacéutico. Entre ellas, personas que tienen prácticas sexuales de riesgo, que tienen varias parejas sexuales o que ya han padecido una ITS “causada por bacterias”.

¿Cómo se administra la PrEP?

Más de 13.000 personas han accedido al tratamiento en España

Este sistema ofrece datos como que el 10% de las personas están recibiendo este tratamiento preventivo fueron diagnosticados con otra ITS en la visita médica inicial “lo que subraya la importancia de estos programas para la detección y tratamiento precoz de ITS no diagnosticadas previamente”, según Sanidad.