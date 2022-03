"¿Qué pasa con el aceite de girasol?": Pedro Sánchez no puede ser más claro en su respuesta

Juan Roig, presidente de Mercadona, ha sido también claro al hablar este martes de este asunto y ha pedido a los consumidores que no hagan grandes acopios de productos porque eso sí podría generar algún problema.

“Si acaparamos en algún momento, pues no tendremos en algún momento determinado. Pero al día siguiente, a los dos días o a los tres días tendremos productos”, ha afirmado el dueño del gigante valenciano.

Sobre el aceite de oliva ha sido claro: “En España producimos tres veces más aceite de oliva que consumos. Entonces tenemos aceite de olvida... vamos, para dar y vender”.

En este mismo sentido ha hablado el ministro de Agricultura, Luis Planas, que ha hecho unas declaraciones en un desayuno informativo similares a las del presidente del Gobierno: “No es una situación ni mucho menos de las más graves, tenemos un nivel altísimo de abastecimiento alimentario y es un motivo de orgullo”.

“Tenemos un nivel de autonomía alimentaria que me permite decir que no hay ningún problema de desabastecimiento, a pesar de las imágenes que están saliendo de acaparamiento de productos, que no tiene sentido”, ha sentenciado el ministro.