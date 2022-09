Qué podemos esperar de la nueva temporada de gripe y covid

España, y el mundo en general, se sitúa actualmente en cifras mínimas de hospitalizaciones y muertes por coronavirus, pero la temporada de otoño-invierno, así como el curso ‘habitual’ de esta epidemia, hacen prever subidas en la curva que podrán convertirse (o no) en una nueva ola epidémica. La vista está puesta, sobre todo, en la posible aparición de nuevas variantes que podrían trastocar los buenos datos actuales, como ocurrió hace ya casi un año con ómicron. La situación no difiere mucho del panorama que se presentaba para el otoño de 2021, aunque hay algunas novedades. A continuación las repasamos con ayuda de varios expertos.

Cómo se vislumbra la temporada de gripe

Los nuevos test combinados

La portavoz de SEFAC considera que el asesoramiento de los farmacéuticos seguirá siendo fundamental, pero reconoce que la población también ha aprendido mucho en este tiempo, y posiblemente ese aprendizaje también puede aprovecharse para prevenir la transmisión de gripe. “Hasta que no ha llegado la covid, no teníamos esa conciencia como población de que cuando uno está malo debe protegerse a sí mismo y a los demás. Ahora, podemos aprovechar la información y la formación que tenemos, y quizás si uno se encuentra mal y da positivo en un test, o se queda en casa o va a trabajar, pero con mascarilla”, ilustra Sánchez. “Aparte, el lavado de manos y los geles han venido para quedarse”, sostiene la farmacéutica.

Y qué va a pasar con el covid

De lo que está seguro Salvador Macip es que “la pandemia no ha terminado” y que “el virus seguirá su ritmo”. Así, “lo más previsible es que tengamos otra ola en otoño”, augura. Macip explica que el covid, a diferencia de la gripe, no sigue un patrón “típicamente estacional” –de ahí que los repuntes aparezcan también en primavera o verano–, pero ahora entran en juego dos factores: por un lado, juntarse en interiores, a causa del frío, contribuye a una mayor transmisión; por otro lado, en los dos últimos años las ondas de casos se han ido sucediendo cada tres o cuatro meses, y una época de bajada ha ido seguida de un nuevo pico, mayor o menor en función de las circunstancias. Además, inquieta un tercer parámetro: la posibilidad de que aparezcan nuevas variantes más transmisibles –como ocurrió con ómicron– que desbarajusten las cifras.

“Lo más recomendable es ser prudente”, recomienda Macip. “No quiere decir encerrarse en casa otra vez, esa pantalla ya pasó. Pero no hay que olvidar que estamos en pandemia, porque no se ha ido, sigue aquí y es real, aunque la ignoremos”, dice.

La llegada de las mal llamadas cuartas dosis

Por último, ¿hay novedades con las mascarillas?

La respuesta breve es que no. En la actualidad, en España sólo se mantiene su uso obligatorio en centros sanitarios y en el transporte público –dentro del vehículo, no en estaciones–. Esta semana, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, recibió una pregunta sobre ello en el Congreso, y su contestación fue que la mascarilla dejará de ser obligatoria en el transporte “ cuando lo digan los expertos ”.

Sin entrar en las decisiones de la Comisión de Salud Pública, el epidemiólogo Mario Fontán sostiene que, a estas alturas, “la capacidad de la mascarilla en transportes para controlar la transmisión es mínima”. “Cuando no hay más medidas de barrera colectivas –como controles de aforo–, la capacidad de la mascarilla obligada por una norma pierde su efectividad”, señala Fontán. “Esto no quiere decir que no tenga sentido en centros sanitarios o con personas vulnerables, pero si mañana se levantara la obligatoriedad de la mascarilla en el transporte público, seguramente no tendría mayor impacto”, opina.